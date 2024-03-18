Uber, Avustralya\'da taksicilere 278 milyon dolar tazminat ödeyecek

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Avustralya'da taksi işletmecileri ve şoförlerinin, cep telefonu üzerinden taksi hizmeti veren Uber'e karşı açtığı toplu davada, Uber taksicilere 278 milyon Avustralya doları (178 milyon ABD doları) ödemeyi kabul etti.

Taksiciler, uygulamanın mevcut düzenlemelere uymaması nedeniyle gelirlerini kaybettikleri gerekçesiyle şirkete karşı dava açmıştı.

2019 yılında Victoria eyaletinde 8 binden fazla taksi şoförü ve kiralık araç sahibi adına açılan davada Uber, taksi ve kiralık araçların sahip olması gereken lisans kurallarını ihlal etmekle suçlanıyordu.

Uber'in ülkede hizmet vermeye başladığı ilk zamanlarda lisanssız araçlar ve izni bulunmayan şoförlerle çalıştığı iddia ediliyordu.

Taksicileri savunan Maurice Blackburn hukuk bürosu, anlaşmanın ülke tarihindeki bir toplu davada varılan en büyük 5. anlaşma olduğunu duyurdu.

Taksicileri savunan ekibin baş avukatı Michael Donelly, 5 yıldır Uber'in tazminat ödememek için "dişini tırnağına takarak mücadele ettiğini" ancak dava sürecine paralel olarak Avustralya halkının da Uber'e sırtını döndüğünü söyledi.

Uber şirketiyse anlaşma mahkemede resmi olarak imzalanmadan anlaşmanın boyutu hakkında yorum yapmanın "uygun olmayacağını" açıkladı.

Şirket "Uber 10 yıl önce hizmet vermeye başladığında, bu hizmete yönelik düzenlemeler ve Avustralya'da ne de dünyanın başka bir yerinde mevcuttu. Bugün durum farklı. Uber şu an Avustralya'nın her eyaletinde düzenlemelere tabi ve hükümetler de bizi ulaşım çeşitliliğinin önemli bir parçası olarak görüyor" açıklamasını yaptı.

ABD merkezli Uber şirketinin değeri 157 milyar dolar.