Avustralya'da taksi işletmecileri ve şoförlerinin, cep telefonu üzerinden taksi hizmeti veren Uber'e karşı açtığı toplu davada, Uber taksicilere 278 milyon Avustralya doları (178 milyon ABD doları) ödemeyi kabul etti.
Taksiciler, uygulamanın mevcut düzenlemelere uymaması nedeniyle gelirlerini kaybettikleri gerekçesiyle şirkete karşı dava açmıştı.
2019 yılında Victoria eyaletinde 8 binden fazla taksi şoförü ve kiralık araç sahibi adına açılan davada Uber, taksi ve kiralık araçların sahip olması gereken lisans kurallarını ihlal etmekle suçlanıyordu.
Uber'in ülkede hizmet vermeye başladığı ilk zamanlarda lisanssız araçlar ve izni bulunmayan şoförlerle çalıştığı iddia ediliyordu.
Taksicileri savunan Maurice Blackburn hukuk bürosu, anlaşmanın ülke tarihindeki bir toplu davada varılan en büyük 5. anlaşma olduğunu duyurdu.
Taksicileri savunan ekibin baş avukatı Michael Donelly, 5 yıldır Uber'in tazminat ödememek için "dişini tırnağına takarak mücadele ettiğini" ancak dava sürecine paralel olarak Avustralya halkının da Uber'e sırtını döndüğünü söyledi.
Uber şirketiyse anlaşma mahkemede resmi olarak imzalanmadan anlaşmanın boyutu hakkında yorum yapmanın "uygun olmayacağını" açıkladı.
Şirket "Uber 10 yıl önce hizmet vermeye başladığında, bu hizmete yönelik düzenlemeler ve Avustralya'da ne de dünyanın başka bir yerinde mevcuttu. Bugün durum farklı. Uber şu an Avustralya'nın her eyaletinde düzenlemelere tabi ve hükümetler de bizi ulaşım çeşitliliğinin önemli bir parçası olarak görüyor" açıklamasını yaptı.
ABD merkezli Uber şirketinin değeri 157 milyar dolar.
Son Dakika › Dünya › Uber, Avustralya'da taksicilere 278 milyon dolar tazminat ödeyecek - Son Dakika
Yaklaşık 4 aydan bu yana Gazze Şeridi'nin kuzeyine hiçbir insani yardım ulaşmazken, İsrail ordusu 9 tırdan oluşan sınırlı yardım konvoyuna izin verdi. Yardım, Cibaliya Mülyeci Kampı'na ulaştırıldı ve UNRWA'ya ait depolara yerleştirildi. Bu yardımın ardından geçen kasım ayından bu yana bölgede yaşanan kıtlık nedeniyle 27 kişi açlık ve susuzluktan hayatını kaybetti.
Rusya'da yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde Vladimir Putin, oyların yaklaşık yüzde 88'ini alarak 5. kez Devlet Başkanı seçildi. Seçimlere katılım oranı yüzde 74,22 olarak açıklandı. Putin'in seçim zaferi, Kırım'ın ilhakının 10. yıl dönümüyle birlikte kutlanacak. Batılı ülkeler ise seçimleri adil ve özgür olmadığı gerekçesiyle eleştirdi.
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