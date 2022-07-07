Ukrayna: 21 binden fazla savaş suçu iddiasını araştırıyoruz - Son Dakika
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Ukrayna: 21 binden fazla savaş suçu iddiasını araştırıyoruz

07.07.2022 04:45
Ukrayna: 21 binden fazla savaş suçu iddiasını araştırıyoruz

Ukrayna, işgalin başlamasından bu yana Rus güçleri tarafından işlendiği iddia edilen 21 binden fazla savaş ve saldırı suçunun araştırıldığını açıkladı.

Ukrayna, işgalin başlamasından bu yana Rus güçleri tarafından işlendiği iddia edilen 21 binden fazla savaş ve saldırı suçunun araştırıldığını açıkladı.

Başsavcı İrina Venediktova, BBC'ye yaptığı açıklamada, günde 200 ila 300 savaş suçu ihbarı aldıklarını söyledi.

Çok sayıda yargılamanın gıyabında yapılacağını kabul eden Venediktova, bu soruşturmalara devam etmenin "bir adalet sorunu" olduğunu belirtti.

24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgal eden Rusya, tüm savaş suçu ithamlarını reddediyor.

Ukraynalı Başsavcı, sivilleri öldüren, işkence yapan, tecavüz eden Rus askerlerinin "hepsinin mahkemeye çıkmasının sadece bir zaman meselesi olduğunu anlaması gerektiği" uyarısında bulundu.

Başsavcı, ekibinin Ukrayna genelinde çalışmasına karşın, bazı insanlar ve bölgelere erişim olmaması nedeniyle tüm vakaların "düzgün ve etkin" bir şekilde soruşturulamadığını vurguladı.

Venediktova, Mayıs ayında 600 zanlının tespit edildiğini ve 80 soruşturmanın başlatıldığını aktardı.

Ukrayna'da ilk olarak yargılanan Rus askeri Çavuş Vadim Şişimarin, Mayıs ayında bir sivili öldürmesi nedeniyle ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ukrayna, Bucha, Borodiyanka ve kısa bir süre Rus askerleri tarafından ele geçirilen başken Kiev yakınlarındaki diğer kasabalarda toplu mezarlar bulunduğunu söylüyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi Ukrayna'yı bir "suç mahalli" olarak tanımlamış ve şimdiye kadarki en büyük dedektif ekibini soruşturmalara yardımcı olmaları için ülkeye yollamıştı.

Moskova ise sivillerin hedef alındığı iddialarını reddediyor.

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Kaynak: BBC

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