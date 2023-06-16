Ukrayna Askerleri, Kendilerine Yalvaran Son Rus Askerine Merhamet Gösterdi - Son Dakika
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Ukrayna Askerleri, Kendilerine Yalvaran Son Rus Askerine Merhamet Gösterdi

16.06.2023 15:04

Ukrayna askerleri, Bakhmut kasabasında gerçekleşen çatışmada tüm bir mevziyi ele geçirdikten sonra kendilerine yalvaran son Rus askeri Ruslan Anitin'e merhamet gösterdi. Anitin, dronlara kollarını açarak hayatta kalmayı başardı ve Ukrayna hatlarına ulaştıktan sonra tutuklandı. Olay, Rus güçlerinin yeni ele geçirdiği Bakhmut kasabasında meydana geldi.

Ukrayna askerlerinin tüm bir mezvide tüm Rus askerlerini öldürdükten sonra kendilerine yalvaran son asker olanRuslan Anitin'e acıyıp öldürmedi.

Ukrayna askerlerinin, mevzide tüm arkadaşalrını öldüKendi Takımı Yok Edildikten Sonra Rus Askerine Gösterdiği Merhamet Anı'

Anitin, ağır çatışma sonrası mevzide tüm arkadaşları Ukrayna dronları tarafından öldürüldükten sonra tek başına kaldı. Tehlikede olduğunu fark eden Anitin, dronlara kollarını X şeklinde açarak bomba atmamaları için yalvardı yalvardı. Dron operatörleri ona merhamet gösterdi ve hayatta kalmasını sağladı. Teslim olursa öldürülüp öldürülmeyeceğini soran Anitin'e, hayatta kalması için drone'u takip etmesi gerektiği söylendi. Bir süreliğine topçu ateşi altında kaldıktan sonra, Ukrayna hatlarına ulaştı ve sorgulanmak üzere tutuklandı.

Ukrayna askerlerinin, mevzide tüm arkadaşalrını öldüKendi Takımı Yok Edildikten Sonra Rus Askerine Gösterdiği Merhamet Anı'

Anitin, ailesinin yanına dönmeyi ve burada yaşadıklarını bir daha asla yaşamamayı umduğunu söyledi. Bu olay, Rus güçlerinin yeni ele geçirdiği Bakhmut kasabasında meydana geldi. Ancak Ukrayna'nın geniş çaplı karşı saldırısı sırasında, Kyiv güçleri bu bölgede çok az bir ilerleme kaydetti.

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Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

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