Ukrayna Ateşkes Görüşmelerini Reddetti - Son Dakika
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Dünya

Ukrayna Ateşkes Görüşmelerini Reddetti

Ukrayna, Trump'ın önerisini reddetti. ABD dışişleri bakanı Londra'daki müzakerelere katılmayacak.

23.04.2025 11:29
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(ANKARA) - Ukrayna'nın, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşın sona ermesi için sunduğu bir öneriyi reddettiğini iddialarının ardından ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, yaptığı açıklamada, Ukrayna ile ateşkes görüşmelerinin bir sonraki aşaması için Londra'da bugün yapılacak müzakelerlere katılmayacağını duyurdu.

ABD, Avrupa ve Ukrayna'dan temsilciler, Ukrayna savaşında ateşkesin sağlanması için müzakerelere devam etmek üzere çarşamba günü Londra'da bir araya gelecek. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna ile ateşkes görüşmelerinin bir sonraki aşaması için Londra'da bugün yapılacak müzakereler katılmayacağını duyurdu. ABD Başkanı'nın Rusya özel temsilcisi Steve Witkoff ise Londra'daki görüşmelere katılacak.

Rubio geçen hafta ABD Başkanı'nın özel temsilcisi Steve Witkoff'la beraber Paris'te Ukrayna konulu bir toplantıya katılmış, sonrasında yaptığı açıklamada da Başkan Trump'ın barış süreci konusunda sabrının tükenmekte olduğunu ve Ukrayna'da ateşkes sağlanamazsa ABD'nin başka coğrafyalardaki önceliklere yönelebileceğini söylemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Trump'ın Ukrayna özel temsilcisi Keith Kellogg'un Londra'daki toplantıya katılacağını açıkladı. Ancak Witkoff'un katılıp katılmayacağı netlik kazanmoş değil. Witkoff, şubat ayından bu yana Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le üç kez görüştü ve bu hafta tekrar Moskova'ya gitmesi bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Rubio'nun katılımını iptal etme kararı üzerine "Bu karar toplantılara ilişkin değil, takvime dair lojistik bir mesele" derken, aynı günün daha erken saatlerinde ABD merkezli bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Rubio'nun Londra'daki toplantıya katılacağını söylemişti.

Ukrayna Kırım'ın ilhakının tanınmasını reddetti

Batı medyasının Avrupalı yetkiliye dayandırdığı bilgiye göre, Paris'teki görüşmeler sırasında, Trump yönetimi ateşkes için Ukrayna'ya bir çerçeve planı sundu. Haberlere göre bu plan, Ukrayna'nın Rusya'nın Kırım ilhakını tanımasını ve NATO üyeliğinden vazgeçmesini öngörüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün yaptığı açıklamada, bir ateşkes sağlandıktan sonra Rusya ile görüşmelere açık olduğunu belirtti, ancak Moskova'nın Kırım üzerindeki egemenliğini tanıyan herhangi bir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini vurguladı.

ABD Başkanı Trump, haftasonu sosyal medyada yaptığı paylaşımda, Ukrayna ve Rusya'nın 'bu hafta bir anlaşma yapabileceğini" açıklamıştı. Trump, birkaç gün öncesinde de "iki taraf aradaki farkları kapatmazsa biz devreden çıkacağız" ifadesini kullanmıştı.

Moskova ve Kiev müzakereye istekli olduklarını belirten açıklamalar yaptı

Zelenski, önceki gün yaptığı açıklamada, sivil altyapıya yönelik saldırıların durması için her türlü ateşkes görüşmesine açık olduğunu ifade etti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise sivil hedefin nasıl tanımlanması gerektiği konusunun "muhtemelen ikili formatta daha fazla tartışılması" gerektiğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin'in sözlerine dün açıklık getirerek, "Başkan özellikle Ukrayna tarafıyla müzakereleri ve tartışmaları kastediyor" dedi ve Ukrayna'nın son ateşkes önerisinde "tartışmaya değer nüanslar" bulunduğunu söyledi. Putin, cumartesi günü Paskalya Bayramı dolayısıyla bir günlük ateşkes ilan etti.

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Kaynak: ANKA

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