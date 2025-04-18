Ukrayna\'da Ateşkes Kararı Bekleniyor

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Ukrayna'da ateşkesin 'uygulanabilirliğine' ilişkin kararın birkaç gün içinde verileceğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Paris Le Bourget Havaalanı'nda Elyssee Sarayı'nda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde düzenlenen Ukrayna zirvesiyle ilgili açıklamada bulundu. Rubio, Ukrayna'da ateşkesin 'uygulanabilirliğine' ilişkin kararın birkaç gün içinde verileceğini söyleyerek, "Kısa vadede bunun yapılıp yapılamayacağını birkaç gün içinde çözmemiz gerekiyor. Eğer yapılamazsa, sanırım yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Kremlin ve Kiev yönetimleri arasında barışın tesis edilememesi durumunda ABD'nin başka meselelerle ilgileneceğini aktaran Rubio, Avrupa ülkelerinin görüşmelerde yapıcı davrandığını ve gelecekteki müzakerelerde de yer almalarını talep ettiğini bildirdi. Fransız yetkililer ise görüşmeleri kendileri açısından 'mükemmel' diye tanımlarken, gelecek hafta Londra'da bir zirve daha düzenleneceğini kaydetti.

ABD'nin üç yıldır Kiev yönetimine destek verdiğini anımsatan Rubio, görüşmelerin devam edeceğini ve Avrupa ülkelerinin çözüm arayışında faydalı olabileceğini dile getirdi. Avrupa ülkelerinin Rusya'ya uygulanan yaptırımları kaldırmayı değerlendirmesini ümit ettiğini vurgulayan Rubio, "Rusya'ya karşı uygulanan yaptırımların büyük kısmı Avrupa ülkelerinin yaptırımları. Bunları biz kaldıramayız" ifadesini kullandı.