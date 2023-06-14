Ukrayna'da Kakhovka Barajı'nın Çökmesi Dinyeper Nehri'ni Kuruttu - Son Dakika
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Ukrayna'da Kakhovka Barajı'nın Çökmesi Dinyeper Nehri'ni Kuruttu

Ukrayna'da Kakhovka Barajı'nın Çökmesi Dinyeper Nehri'ni Kuruttu

14.06.2023 15:02

Kakhovka Barajı'nın çökmesi sonucu Dinyeper Nehri'nde su seviyesi düştü ve bölgedeki su kaynakları azaldı. Rusya ve Ukrayna, felaketin sorumlusu olarak birbirlerini gösteriyorlar. Barajın çökmesi, bölgedeki tarım arazileri için su kaynaklarının risk altına girmesine neden oldu ve tarihi eserlerin ortaya çıkmasına sebep oldu.

Kakhovka Barajı, Dinyeper Nehri üzerinde yer alan ve büyük bir su rezervuarını tutan hayati bir baraj olarak görev yapıyordu. Ancak geçtiğimiz Salı günü bu barajın aniden çökmesi, Ukrayna'nın Kherson bölgesinde önemli bir çevresel ve insani kriz ortaya çıkardı. Bu olayın ardından bölgedeki su kaynakları önemli ölçüde azaldı ve bu durum, insanların temel ihtiyaçlarından biri olan suya erişimini büyük ölçüde etkiledi.

Kakhovka Barajı'nın çökmesinden sonra Dinyeper Nehri kurudu

Rusya ve Ukrayna, bu felaketin sorumlusu olarak birbirlerini gösteriyorlar. Her iki ülke de, bu kritik barajın çöküşünü birbirlerinin hatası olarak nitelendiriyorlar ve bu durum, zaten karmaşık olan bölgesel gerilimleri daha da artırıyor.

Kakhovka Barajı'nın çökmesinden sonra Dinyeper Nehri kurudu

Barajın yukarı akışındaki Zaporijya bölgesinde ise, Dinyeper Nehri'nin su seviyesindeki ani düşüş, çeşitli olumsuz etkilere yol açtı. Bu etkilerden en önemlisi, bölgedeki tarım arazileri için su kaynaklarının risk altına girmesi oldu.

Kakhovka Barajı'nın çökmesinden sonra Dinyeper Nehri kurudu

Bunun yanı sıra, nehrin sularının çekilmesiyle uzun zamandır kayıp olan tarihi eserler ve kalıntılar da ortaya çıktı. Bu durum, hem bölgedeki tarih ve arkeoloji çalışmaları için önemli bulgular sunuyor hem de nehir yatağının nasıl değiştiğini ve nehir ekosistemlerinin nasıl etkilendiğini gösteriyor.

Kakhovka Barajı'nın çökmesinden sonra Dinyeper Nehri kurudu
Kakhovka Barajı'nın çökmesinden sonra Dinyeper Nehri kurudu
Kakhovka Barajı'nın çökmesinden sonra Dinyeper Nehri kurudu
Kakhovka Barajı'nın çökmesinden sonra Dinyeper Nehri kurudu
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Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna'da Kakhovka Barajı'nın Çökmesi Dinyeper Nehri'ni Kuruttu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna'da Kakhovka Barajı'nın Çökmesi Dinyeper Nehri'ni Kuruttu - Son Dakika
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