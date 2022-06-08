Ukrayna'da öğrenciler harabeye dönen okullarında mezuniyet töreni için buluştular! Hatıra fotoğrafları çekilirken duygusal anlar yaşandı - Son Dakika
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Ukrayna'da öğrenciler harabeye dönen okullarında mezuniyet töreni için buluştular! Hatıra fotoğrafları çekilirken duygusal anlar yaşandı

08.06.2022 16:08

Ukrayna'da Kharkiv kentinde bir grup öğrenci, Rus ordusunun saldırısıyla harabeye dönen okullarında mezuniyet töreni için buluştular. En güzel kıyafetlerini giyip kuşanan öğrenciler, dans edip hatıra fotoğrafı çektirirken duygusal anlar da yaşandı.

Rusya ile yaşanılan savaşta büyük zarar gören Ukrayna'da okullar da harabeye döndü. Normal her sene öğrenciler, okul bahçelerinden eğitim yılının son gününü dans ederek ve fotoğraf çekerek kutluyor.

Umut tam olarak bu! Uraynalı öğrenciler giyinip kuşanıp bombalardan harabeye dönmüş okullarında poz verdi

Savaştan dolayı ve birçok okulun zarar görmesinden dolayı tören düzenlemezken Kharkiv şehrinde bulunan bir okulun öğrencileri, her şeye rağmen harabeye dönmüş okullarının bahçesinde toplanıp dans etti ve fotoğraf çektirdi.

Umut tam olarak bu! Uraynalı öğrenciler giyinip kuşanıp bombalardan harabeye dönmüş okullarında poz verdi

Okulun coğrafya öğretmeni Olena Mosola, yaşanılan savaşa rağmen öğrencilerine sene sonu organizasyonu yapmak istediklerini söyledi.

Umut tam olarak bu! Uraynalı öğrenciler giyinip kuşanıp bombalardan harabeye dönmüş okullarında poz verdi

Öğrenciler her zamanki gibi enkazın önünde dans etti. Yerel kaynaklar, savaşa rağmen okulda okuyan öğrencilerin üçte birinin törene katıldığını söyledi.

Umut tam olarak bu! Uraynalı öğrenciler giyinip kuşanıp bombalardan harabeye dönmüş okullarında poz verdi

16 yaşındaki öğrenci, Anna Episheva, okuldan bir çok arkadaşının törene katıldığını büyük bir aile gibi olduklarını dile getirdi.

Umut tam olarak bu! Uraynalı öğrenciler giyinip kuşanıp bombalardan harabeye dönmüş okullarında poz verdi
Umut tam olarak bu! Uraynalı öğrenciler giyinip kuşanıp bombalardan harabeye dönmüş okullarında poz verdi
Umut tam olarak bu! Uraynalı öğrenciler giyinip kuşanıp bombalardan harabeye dönmüş okullarında poz verdi
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