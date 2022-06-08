Ukrayna'da öğrenciler harabeye dönen okullarında mezuniyet töreni için buluştular! Hatıra fotoğrafları çekilirken duygusal anlar yaşandı

Rusya ile yaşanılan savaşta büyük zarar gören Ukrayna'da okullar da harabeye döndü. Normal her sene öğrenciler, okul bahçelerinden eğitim yılının son gününü dans ederek ve fotoğraf çekerek kutluyor.

Savaştan dolayı ve birçok okulun zarar görmesinden dolayı tören düzenlemezken Kharkiv şehrinde bulunan bir okulun öğrencileri, her şeye rağmen harabeye dönmüş okullarının bahçesinde toplanıp dans etti ve fotoğraf çektirdi.

Okulun coğrafya öğretmeni Olena Mosola, yaşanılan savaşa rağmen öğrencilerine sene sonu organizasyonu yapmak istediklerini söyledi.

Öğrenciler her zamanki gibi enkazın önünde dans etti. Yerel kaynaklar, savaşa rağmen okulda okuyan öğrencilerin üçte birinin törene katıldığını söyledi.

16 yaşındaki öğrenci, Anna Episheva, okuldan bir çok arkadaşının törene katıldığını büyük bir aile gibi olduklarını dile getirdi.