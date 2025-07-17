Ukrayna'da Yeni Başbakan: Yulia Svyrydenko - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya
BBC

Ukrayna'da Yeni Başbakan: Yulia Svyrydenko

17.07.2025 05:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zelenskiy, Yulia Svyrydenko'yu yeni başbakan olarak atadı, Denis Şimihal ise savunma bakanı oldu.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'nin yeni başbakan olarak belirlediği Yulia Svyrydenko, parlamento onayı sonrası resmen görevine başlıyor.

Zelenskiy, Svyrydenko'nun kabinenin "çalışmalarını ciddi şekilde yenileyeceğini" iddia etti.

Bu atamayla, 2020 yılından bu yana başbakanlık koltuğunda olan Denis Şimihal, savunma bakanlığına kaydırıldı.

Peki Svyrydenko kim ve bu atama savaş şartlarıyla boğuşan Ukrayna için ne anlama gelecek?

Zelenskiy müttefiki

39 yaşındaki Svyrydenko, Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgal etmesinden sadece birkaç ay önce kabineye girdi.

Kasım 2021'den bu yana başbakan yardımcısı ve ekonomi bakanı olarak görev yapıyordu.

Zelenskiy kadar onun baş danışmanı Andriy Yermak ile de yakın oldu.

Svyrydenko ABD ile Ukrayna arasında Mayıs ayında yapılan değerli madenlere ilişkin müzakerelere katıldı,

Bu anlaşmayla, Ukrayna'daki yeraltı kaynaklarına Batı yatırımı çekmek için bir yeniden yapılanma yatırım fonu kurulduğu duyuruldu.

Svyrydenko anlaşma ile, hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere yeni askeri yardımların da garanti altına alındığını ifade etti.

Svyrydenko, siyaset öncesi özel sektör ve kamuda çeşitli görevlerde bulundu.

2015 yılında ülkenin kuzeyinde, Belarus ve Rusya ile sınırı olan Çernigiv'de yerel yönetime katıldı. Vali Valeriy Kulich'in danışmanı olarak başladığı görevinde hızla yükseldi.

Göreve başladıktan birkaç ay sonra Ekonomik Kalkınma Daire Başkanlığına terfi etti ve ardından da vali yardımcısı oldu.

Kulich 2018 baharında görevden alındığında, Svyrydenko birkaç ay boyunca valilik makamına vekalet etti.

Ancak bölgeye yeni bir vali atanınca kamudan ayrıldı ve yine özek sektöre döndü.

Siyasetteki hızlı yükselişi

Svyrydenko, 2019 yılında gelen davetle Ekonomik Kalkınma, Ticaret ve Tarım Bakanlığı'na girdi.

Sonrasında hızlı bir yükseliş başladı.

Bakanlığa atanmasından bir yıldan kısa süre sonra, Cumhurbaşkanlığı'na geçti ve genel sekreter Andriy Yermak'ın yardımcılığına getirildi.

On bir ay sonra, Kasım 2021'de, Denis Şimihal hükümetinde başbakan yardımcısı ve ekonomi bakanı oldu.

Bu atamanın arkasında, Andriy Yermak'ın Cumhurbaşkanlığı makamının, kabinedeki etkisini artırma isteği olduğunu savunanlar çıktı.

Kazanç tartışması

Geçen yıl, Svyrydenko'nun siyaset dışı elde ettiği maddi kazanç, muhalefetin öfkesine yol açmıştı.

2024'te Ukrayna'da milletvekillerinin varlık beyanında bulunması zorunlu oldu.

Mal beyanı yapan Svyrydenko, Kiev'de üniversitede ders vererek 71 bin 690 dolar kazanç elde ettiğini açıkladı.

Muhalif milletvekili Volodimir Ariev, "Bu miktar, önde gelen devlet üniversitelerindeki profesörlerin maaşlarını çok aşıyor. Ayrıca kabinedeki yıllık gelirinden de fazla" diyerek tartışmaya katıldı.

2025 Nisan ayında Ukrayna'nın yolsuzluğu önleme kurumu Ariev'in yaptığı itirazı dikkate aldı. Svyrydenko'nun yolsuzlukla mücadele yasalarına uyup uymadığı inceleme altına alındı.

Svyrydenko, boş zamanlar ile hafta sonları ders verdiğini savunuyor ve usulsüzlük iddiasını reddediyor.

Svyrydenko'nun ders verdiği üniversitenin rektörü olan Timofiy Milovanov, aylık altı bin dolarlık maaşın yüksek olduğunu kabul etti. Ancak Svyrydenko, seviyesindeki profesyoneller için piyasa fiyatlarına uygun olduğunu savundu.

'Etekli Yermak'

Ülkedeki muhalefet Svyrydenko'nun başbakan olarak atanmasının çok az fark yaratacağını öne sürüyor.

Eski cumhurbaşkanı ve parlamenter Petro Poroşenko, Svyrydenko'nun adaylığına tepki göstererdi ve atamanın arkasında Andriy Yermak'ın olduğunu ima etti:

"Gömlekli Yermak rolündeki Şimihal'ın yerine etekli Yermak olan Svyrydenko'nun getirilmesi hiçbir şeyi değiştirmiyor."

Ülkeyi yakından izleyen bazı uzmanlar, bu atamayla Ukrayna siyasetinde köklü bir değişikliğin beklenmemesi gerektiğini söylüyor.

Bazı diğer uzmanlarsa, Svyrydenko'nun uluslararası müzakere deneyimi başta olmak üzere birçok güçlü yanı olduğuna işaret ediyor.

Genç başbakan, ABD-Ukrayna maden anlaşmasının yanı sıra, Ukrayna'nın AB üyelik müzakerelerinde de yer aldı.

Pazartesi günü isminin aday gösterilmesi sonrası Svyrydenko, Zelenskiy'ye "güveni ve bu kritik zamanda Ukrayna'ya hizmet etme fırsatı" için "minnettar" olduğunu söyledi.

Svyrydenko hükümetin önceliklerinin Ukrayna'nın ekonomik potansiyelini güçlendirmek, Ukraynalılar için destek programlarını genişletmek ve yerli silah üretimini artırmak olacağını kaydetti.

Kaynak: BBC

Uluslararası İlişkiler, Volodimir Zelenskiy, Politika, Ukrayna, Ekonomi, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna'da Yeni Başbakan: Yulia Svyrydenko - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda Okul servislerinde güvenlik artıyor, zam kapıda
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
Ünlü oyuncu Emre Törün hayatını kaybetti Ünlü oyuncu Emre Törün hayatını kaybetti
Tekirdağ ve Çanakkale’de alevlerle mücadele Köyler boşaltıldı, hastaneye kaldırılanlar var Tekirdağ ve Çanakkale'de alevlerle mücadele! Köyler boşaltıldı, hastaneye kaldırılanlar var
Marmara’da orman yangınlarıyla mücadele Yerleşim yerlerinin son hali yürek yakıyor Marmara'da orman yangınlarıyla mücadele! Yerleşim yerlerinin son hali yürek yakıyor
Kılıçdaroğlu, Bahçeli’yi arayıp teşekkür etti Kılıçdaroğlu, Bahçeli'yi arayıp teşekkür etti
Simge Sağın’a bikinisi küçük geldi: Çocuk bikinisi almışım Simge Sağın'a bikinisi küçük geldi: Çocuk bikinisi almışım
Adnan Oktar’ın son halini avukatı paylaştı: Cezaevinde adeta gençleşti Adnan Oktar'ın son halini avukatı paylaştı: Cezaevinde adeta gençleşti
İlk soruda joker kullanan yarışmacı, meğer ünlü futbolcunun eşiymiş İlk soruda joker kullanan yarışmacı, meğer ünlü futbolcunun eşiymiş
Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yeni detaylar Taksici ile 500 bin liraya anlaşmış Ayşe Tokyaz cinayetiyle ilgili yeni detaylar! Taksici ile 500 bin liraya anlaşmış
Cem Yiğit Üzümoğlu’nun da aralarında olduğu 21 şüpheliye hapis talebi Cem Yiğit Üzümoğlu'nun da aralarında olduğu 21 şüpheliye hapis talebi

23:22
İsrail ateşkes için adımı attı Ordu Süveyda’dan çekiliyor
İsrail ateşkes için adımı attı! Ordu Süveyda'dan çekiliyor
22:36
İsrail tezkeresi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi
İsrail tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
22:21
Duhok’ta petrol sahasına İHA saldırısı
Duhok'ta petrol sahasına İHA saldırısı
11:08
Hadise’den ezber bozan klip Bu sefer ters köşe yaptı
Hadise'den ezber bozan klip! Bu sefer ters köşe yaptı
10:54
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevinden uzaklaştırıldı
Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı görevinden uzaklaştırıldı
10:52
Dilencinin günlük kazancı 30 yıllık esnafa küçük dilini yutturdu
Dilencinin günlük kazancı 30 yıllık esnafa küçük dilini yutturdu
10:46
BAE Devlet Başkanı El Nahyan Türkiye’ye geliyor Çok sayıda anlaşma imzalanacak
BAE Devlet Başkanı El Nahyan Türkiye'ye geliyor! Çok sayıda anlaşma imzalanacak
10:21
50 milyonluk fuhuş operasyonu 18 mağdur kadın kurtartıldı
50 milyonluk fuhuş operasyonu! 18 mağdur kadın kurtartıldı
09:57
Görüntü Türkiye’nin güneyinden Gündüz gölge arıyorlar, gece soba yakıyorlar
Görüntü Türkiye'nin güneyinden! Gündüz gölge arıyorlar, gece soba yakıyorlar
09:51
İtalya’yı ülkesine tercih eden Can Yaman sevgilisiyle Bodrum’da
İtalya'yı ülkesine tercih eden Can Yaman sevgilisiyle Bodrum'da
09:30
’Delirten hastalığa’ dikkat En çok 50 yaş üstünde görülüyor
'Delirten hastalığa' dikkat! En çok 50 yaş üstünde görülüyor
09:27
Ankara’da zincirleme kaza 27 kişi yaralandı
Ankara'da zincirleme kaza! 27 kişi yaralandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2025 05:40:29. #7.12#
SON DAKİKA: Ukrayna'da Yeni Başbakan: Yulia Svyrydenko - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.