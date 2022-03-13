Ukrayna'dan Rusya'nın yanında savaşmak isteyen gönüllülere mesaj: Hayatta kalırsanız savaş suçlusu sayılırsınız - Son Dakika
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Ukrayna'dan Rusya'nın yanında savaşmak isteyen gönüllülere mesaj: Hayatta kalırsanız savaş suçlusu sayılırsınız

13.03.2022 23:59
Ukrayna'dan Rusya'nın yanında savaşmak isteyen gönüllülere mesaj: Hayatta kalırsanız savaş suçlusu sayılırsınız

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Rusya yanında savaşmak isteyen diğer ülke vatandaşlarına seslendi. Kuleba, "Eğer hayatta kalırsanız savaş suçlusu sayılırsınız" sözlerine yer verdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Rusya saflarında gönüllü olarak savaşa katılmak isteyen yabancı ülke vatandaşlarına seslendi.

"PARAYA YA DA BAŞKA BİR ŞEYE DEĞMEZ"

Kuleba, Rusya'nın yanında yer almak isteyen yabancı ülke vatandaşlarının uluslararası arenada savaş suçlusu sayılacağına dikkat çekerek, "Rusya, Ukrayna karşısında agresif bir savaş sergiliyor. Rus ordusu saflarına katılmak isteyen yabancı ülke vatandaşlarını uyarıyorum bunu yapmayın. Biz uluslararası mahkemelerde dava açtık. Eğer hayatta kalırsanız savaş suçlusu sayılırsınız. Paraya ya da başka bir şeye de değmez" ifadelerini kullandı.

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Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Savaş, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Ukrayna'dan Rusya'nın yanında savaşmak isteyen gönüllülere mesaj: Hayatta kalırsanız savaş suçlusu sayılırsınız - Son Dakika


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