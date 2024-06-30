Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rus saldırısı sonrası hava savunma sistemlerine ihtiyaçlarını vurguladı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın Volnyansk kasabasında düzenlediği saldırı sonrası Ukrayna'nın modern hava savunma sistemlerine ihtiyacını yineledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, yaptığı açıklamada, "Aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 7 kişi Zaporijya bölgesinde Rus füze saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Sevdiklerini kaybeden herkese başsağlığı diliyorum. Şu an itibariyle 3'ü çocuk olmak üzere yaralılar olduğunu biliyoruz. Tüm servisler sahada ve mümkün olduğunca yardımcı olacaklar. Ne yazık ki kayıpların sayısı artabilir. Şehirlerimiz ve toplumlarımız bu tür Rus saldırılarından her gün zarar görüyor. Ancak bunun üstesinden gelmenin yolları var. Teröristleri bulundukları yerde yok etmek, Rus füze rampalarını imha etmek, gerçek uzun menzilli kabiliyetle vurmak ve Ukrayna'daki modern hava savunma sistemlerinin sayısını arttırmak" dedi.