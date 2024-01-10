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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Yaptırımlar Rusya'yı yavaşlatıyor - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Yaptırımlar Rusya'yı yavaşlatıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'ya yönelik yaptırımların etkili olduğunu ve Rus savunma sanayisinde yavaşlama olduğunu belirtti. Zelenski, yaptırımların tam anlamıyla etkili olabilmesi için yaptırımları delme planlarının da engellenmesi gerektiğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Yaptırımlar Rusya\'yı yavaşlatıyor
10.01.2024 - 12:06,
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'ya yönelik yaptırımların işe yaradığını, Rus savunma sanayisinin yavaşlamaya başladığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, açıklamasında, "Hava savunmamızı güçlendirmek için tüm ortaklarımızla birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Aynı zamanda Rusya üzerindeki baskıyı da arttırıyoruz. Dünyanın uyguladığı yaptırımlar kesinlikle işe yarıyor. İyi de işliyor. Rus savunma sanayinde bir yavaşlama olduğuna dair açık kanıtlar var. Ancak yaptırımların yüzde yüz etkili olabilmesi için yaptırımları delme planlarının da yüzde yüz engellenmesi gerekiyor" dedi.

Kaynak: DHA
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