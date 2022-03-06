Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Bize savaş uçağı vermezseniz siz de ölmemizi istiyorsunuz demektir - Son Dakika
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BBC

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Bize savaş uçağı vermezseniz siz de ölmemizi istiyorsunuz demektir

06.03.2022 20:54
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Bize savaş uçağı vermezseniz siz de ölmemizi istiyorsunuz demektir

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO'ya uçuşa yasak bölge ilan etme çağrısını yineledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev'in yaklaşık 250 kilometre güneybatısındaki Vinnitsia'daki sivil havalimanının Rus hava saldırıları sonucu tamamen kullanılamaz hale geldiğini duyurdu.

Ardından sosyal medyada yayımladığı bir videoda Zelenskiy, dünya liderlerine bir kez daha "uçuşa yasak bölge" çağrısında bulundu ve savaş uçağı talebini yineledi:

"Biz insanız ve bizi korumak, insanları korumak sizin insani göreviniz. Ve bunu yapabilirsiniz. Eğer bunu yapmazsanız, en azından bize kendimizi korumamız için savaş uçağı vermezseniz, bundan tek bir sonuç çıkabilir: Siz de bizim yavaş yavaş ölmemizi istiyorsunuz demektir."

Şimdiye kadar NATO ülkeler uçuşa yasak bölge çağrılarına olumlu yanıt vermedi. Uçuşa yasak bölge ilan edilirse ve Rus savaş uçakları bu alana girerse, ihlal olduğu için NATO'nun Rus uçaklarına müdahale etmesi gerekecek. Bu da NATO ile Rusya arasında doğrudan bir çatışma doğurabilir.

Zelenskiy, Rusya ordusunun Odesa'ya da saldırı hazırlığında olduğunu iddia etti. Şehirde birkaç bölgede kontrol noktaları kurulduğu haberleri gelirken genel olarak ortam sakin ve 100 binin üzerinde kişi şehri terk ettiği için sokaklar boş.

Popüler bir tatil destinasyonu olan Karadeniz kıyısındaki Odesa'da normalde bir milyon kişi yaşıyor. Şehir, Moldova sınırına da çok yakın. Rusya orduları, işgalin başlangıcından bu yana güneyde belli ölçüde ilerleme kaydetti ve Odesa'ya yaklaştı.

Boris Johnson'ın "Putin'i yenmek için altı basamaklı planı"

Zelenskiy'nin bu çağrılarına kısmen de olsa yanıt veren ilk lider İngiltere Başbakanı Boris Johnson oldu. Downing Street'ten yapılan açıklamaya göre Johnson, Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna'ya "daha fazla savunma teçhizatı göndermeye" karar verdi. Ancak hangi askeri malzemelerin gönderileceğiyle ilgili detay paylaşılmadı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hafta sonu boyunca dünya liderlerini arayarak Rusya'nın Ukrayna'yı "korkunç işgal operasyonunda" başarısız olması için yeni bir adım atmak üzere konuştu. Johnson, Putin'e baskı yapmak için altı basamaklı bir plan hazırladı ve mevkidaşlarına bu planı anlattı:

Uçuşa yasak bölge nedir?

Peki Zelenskiy neden uçuşa yasak bölge istiyor, NATO neden kabul etmiyor?

Savaş sırasında ilan edilen uçuşa yasak bölge, bir savaş uçağının yasak bölge ilan edilen hava sahasına - özellikle saldırı düzenlemek veya gözlem yapmak üzere - girişini engellemek üzere ilan ediliyor.

Böyle bir yasağın da askeri kapasiteyle uygulanması gerekiyor.

Yani Ukrayna üzerinde NATO tarafından uçuşa yasak bölge ilan edilirse, yasağı delen Rus savaş uçaklarını durdurmak için NATO'ya ait savaş uçaklarının Rus uçaklarını zor kullanarak durdurması, gerekirse vurması gerekiyor.

Bu da NATO üyesi Avrupa ülkeleri veya ABD'nin Rusya'yla doğrudan bir savaşa girebileceği anlamına geliyor. Bu da çatışmaları dramatik şekilde tırmandırıp çok daha geniş kapsamlı bir savaş haline getirebilir.

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Son Dakika Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Bize savaş uçağı vermezseniz siz de ölmemizi istiyorsunuz demektir - Son Dakika

BBC

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