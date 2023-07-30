Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Savaş Yavaş Yavaş Rusya'nın Topraklarına Dönüyor - Son Dakika
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Savaş Yavaş Yavaş Rusya'nın Topraklarına Dönüyor

30.07.2023 23:34

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'ya karşı başlatılan savaşın yavaş yavaş Rusya'nın topraklarına döndüğünü ve bunun kaçınılmaz bir süreç olduğunu söyledi. Zelenskiy, Rus saldırganlığının savaş alanında iflas ettiğini belirtti ve Ukrayna'nın giderek güçlendiğini vurguladı. Bu sabah Ukrayna'nın Moskova bölgesindeki tesislere düzenlediği İHA saldırısı engellendi. Saldırı sonucunda düşen İHA'lar bazı kulelere çarparak hasara neden oldu, ancak ölü veya yaralı olmadı.

Moskova'ya gerçekleştirilen başarısız İHA saldırısının ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Zelenski, savaşın yavaş yavaş Rusya'nın topraklarına döndüğünü ve bunun kaçınılmaz bir süreç olduğunu söyledi.

GÖRÜNTÜLÜ AÇIKLAMA YAPTI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı görüntülü açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın gidişatını değerlendirdi.

"SAVAŞ, YAVAŞ YAVAŞ RUSYA TOPRAKLARINA DÖNÜYOR"

"Rus saldırganlığının savaş alanında iflas ettiğini" savunan Zelenskiy, "Bugün, Rus yönetiminin, bir ya da 2 hafta sürmesini beklediği sözde özel askeri operasyonunun 522. günü. Ukrayna giderek güçleniyor. Savaş, yavaş yavaş Rusya topraklarına, sembolik merkezlerine ve askeri üslerine dönüyor ve bu kaçınılmaz, doğal ve adil bir süreçtir." dedi.

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RUSYA, MOSKOVA'YA YAPILAN İHA SALDIRISINI ENGELLEDİ

Rusya Savunma Bakanlığı, bu sabah Ukrayna'nın, Moskova bölgesindeki tesislere insansız hava araçları (İHA) saldırısı gerçekleştirme girişiminin engellendiğini, İHA'ların Rus hava savunma sistemleriyle imha edildiğini belirtmişti.

"ÖLÜ YA DA YARALI YOK"

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın İHA'larla düzenlediği saldırı girişiminin engellendiğini, ancak düşen dronların Moskova'daki bazı kulelere çarparak hasara neden olduğunu, ölü veya yaralı bulunmadığını bildirmişti.

GÖKDELENLERİN BULUNDUĞU BÖLGEDE PATLAMA YAŞANDI

Öte yandan, sosyal medyada yer alan bazı görüntülerde, İHA'lardan birinin, Moskova'daki gökdelenlerin bulunduğu Moskova City bölgesine düşmesi nedeniyle patlama yaşandığı görülmüştü.

Ukrayna'nın, Rusya'nın başkenti Moskova'ya, 24 ve 28 Temmuz'da da İHA ile saldırılar düzenlediği, ölü veya yaralı bulunmadığı bildirilmişti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Dünya Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Savaş Yavaş Yavaş Rusya'nın Topraklarına Dönüyor - Son Dakika


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