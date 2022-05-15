Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Berlin'de ABD'li mevkidaşı ile görüştü - Son Dakika

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Almanya'nın başkenti Berlin'de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüştü.

Sosyal medya hesabından görüşmeye dair açıklamada bulunan Kuleba, "Berlin'de Blinken ile görüştüm. Ukrayna'ya daha fazla silah ve diğer yardımlar yolda. Ukrayna gıda ihracatının Afrika ve Asya'daki tüketicilere ulaşmasını sağlamak için birlikte yakın çalışma konusunda anlaştık. Liderliği ve sarsılmaz destekleri için Bakan Blinken ve ABD'ye minnettarım" ifadelerini kullandı.