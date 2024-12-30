Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha\'dan Suriye\'ye Çağrı

Dünya

UKRAYNA Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Suriye'nin yeni yönetiminden Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklemesini beklediklerini söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile Suriye'nin başkenti Şam'da bir araya geldi. Sybiha konuşmasında, "Suriye halkına yardım etmeye hazırız çünkü Ukrayna, istikrarlı bir Suriye ve karşılıklı yarar sağlayan iş birliğinin geliştirilmesiyle ilgileniyor" dedi.

Bakan Sybiha, bu ziyaretin iki ülke arasındaki ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açmaya hazır olduklarını gösterdiğini belirterek, ülkesinin Suriye'ye geçen hafta 500 ton un gönderdiğini ve gelecekte daha fazla insanı yardımı göndermeye hazır olduklarını aktardı.

Suriye'den, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğini destekleyerek uluslararası ilkelere saygı göstermesini beklediklerini bildiren Sybiha, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden tesis edilmesinin diplomatik ilişkilerin ve siyasi diyaloğun önünü açacağını kaydetti.