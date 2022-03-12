Ukrayna duyurdu: Rus güçleri Melitopol Belediye Başkanı'nı kaçırdı - Son Dakika
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Ukrayna duyurdu: Rus güçleri Melitopol Belediye Başkanı'nı kaçırdı

12.03.2022 07:40
Ukrayna duyurdu: Rus güçleri Melitopol Belediye Başkanı'nı kaçırdı

Ukrayna, kuşatma altındaki Melitopol'ün Belediye Başkanı'nın Rus güçleri tarafından kaçırıldığını açıkladı.

Ukrayna, Rusların kontrol altına aldığı Melitopol'ün Belediye Başkanı'nın kaçırıldığını duyurdu ve bu olayın uluslararası hukuku ihlal etmek olduğunu açıkladı. Rusya ise kaçırılan Melitopol Belediye Başkanı Ivan Fedorov'un durumu hakkında açıklama yapmadı.

"SAVAŞ SUÇU OLARAK NİTELENDİRİLİYOR"

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise "Melitopol Belediye Başkanı'nın kaçırılması, Cenevre Sözleşmeleri ve savaş sırasında sivil rehin alınmasını yasaklayan ek protokol uyarınca savaş suçu olarak nitelendirilmektedir" denildi.

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Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna duyurdu: Rus güçleri Melitopol Belediye Başkanı'nı kaçırdı - Son Dakika


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