Ukrayna Müftüsü Şeyh Said İsmailov, orduya katıldı: Kiev'i savunuyor! - Son Dakika
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Ukrayna Müftüsü Şeyh Said İsmailov, orduya katıldı: Kiev'i savunuyor!

14.03.2022 10:08
Ukrayna Müftüsü Şeyh Said İsmailov, orduya katıldı: Kiev'i savunuyor!

Ukrayna müftüsü Said İsmailov, cübbesini çıkararak kamuflaj giydi. İşgalin başladığı 24 Şubat'ta Bölgesel Savunma Kuvvetleri'ne katılan müftü İsmailov, başkent Kiev'de çarpışan birliklerin arasında yer alıyor. İsmailov geçtiğimiz günlerde yayınlanan bir videosunda "Allah için adaletin yanında olun" demişti.

Müftü Şeyh Said İsmailov; Ukrayna'nın doğusundaki Donbass bölgesinde Rus yanlısı ayrılıkçıların kontrolünde olan Donetsk kentinden.

Ukrayna Müftüsü Şeyh Said İsmailov, orduya katıldı: Kiev'i savunuyor!

Savaştan önce Kiev'in kuzeybatısındaki Bucha kasabasında yaşayan müftü, Rusya ile savaşın başlamasının ardından Ukrayna savunmasında görev almak için orduya katıldı.

"MÜSLÜMANLAR UKRAYNA'NIN PARÇASI"

Camide, üzerinde cübbe ve sarıkla kaydettiği mesajında İsmailov şunları söylemişti:

Ukrayna Müftüsü Şeyh Said İsmailov, orduya katıldı: Kiev'i savunuyor!

"Rusya bizi öldürmek, özgürlüğümüzü yok etmek istiyor. Tüm Müslümanları bize destek vermeye çağırıyorum. Ukrayna'da İslam'a saygı var. Müslümanlar Ukrayna'nın tam bir parçası. Bunun aksine Rusların kontrolündeki bölgelerde ikinci sınıf insan muamelesi görüyoruz."

"MÜSLÜMANLAR PARALI ASKER OLMASIN"

Savaşta camilerin de hedeflendiğini dile getiren müftü İsmailov; Rusya'nın paralı olarak Ukrayna'ya getirmeyi planladığı Müslüman paralı asker adaylarına da çağrı yaparak "Ukrayna, Suriye değil. Buradan kazanacağınız para size hiçbir şey sağlamayacak. Adil olun" şeklinde çağrı yaptı.

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