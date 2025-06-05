Ukrayna'nın Tarihi Operasyonu: Örümcek Ağı - Son Dakika
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Ukrayna'nın Tarihi Operasyonu: Örümcek Ağı

Ukrayna\'nın Tarihi Operasyonu: Örümcek Ağı
05.06.2025 05:11
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Ukrayna, SBU tarafından gerçekleştirilen 'Örümcek Ağı Operasyonu' ile Rus uçaklarına ağır darbe vurdu.

Ukrayna'nın Örümcek Ağı Operasyonu'nun üzerinden üç gün geçti. Kiev yönetimi hala Pazar günü Rusya'nın stratejik havacılığına yönelik dev saldırının sonuçlarını sindirmeye çalışıyor.

Saldırıyı düzenleyen Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU), Çarşamba günü, süren saldırıların ek ve canlı görüntülerini yayımladı. Tüm bu karmaşık operasyonun nasıl yürütüldüğüne dair ipuçlarıyla birlikte...

Pazar gününden bu yana ortaya çıkan; Olenya, Ivanovo, Dyagilevo ve Belaya hava üslerinde pistte duran uçakların enkazını gösteren uydu görüntüleri de operasyonun eşi benzeri görülmemiş başarısının hikayesini anlatmaya yardımcı oluyor.

Ukraynalı gözlemciler için, 1,5 yıl süren tüm bu operasyon hala bir mucize.

Ukraynalı bir grup askeri analistten oluşan DeepState'in kurucusu Roman Pohorlyi bana, "Bu, tarihimizdeki en parlak operasyonlardan biri olarak kabul edilebilir" dedi.

Pohorlyi, "Güçlü olabileceğimizi, yaratıcı olabileceğimizi ve ne kadar uzakta olurlarsa olsunlar düşmanlarımızı yok edebileceğimizi gösterdik" diye konuştu.

Pazar gününden bu yana ortaya çıkan bilgilerin neredeyse tamamının SBU tarafından açıklandığını belirtmek önemli.

SBU, başarısının verdiği heyecanla operasyonu mümkün olan en iyi şekilde göstermeye çalışıyor.

Kremlin'in neredeyse hiçbir şey söylememiş olması da SBU'nun bilgilendirme kampanyasına yardımcı oldu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Çarşamba günü operasyona katılan SBU görevlilerine madalyalarını verdikten sonra basına konuştu.

Zelenskiy, 41 uçağın hasar gördüğü ya da imha edildiği iddiasını tekrarladı.

Ukrayna lideri, bu uçaklar için, "Yarısı yeniden kullanılır hale getirilemiyor. Bazılarının onarılması ise yıllar sürecek, tabii onarılabilirse" dedi.

Zelenskiy, ateşkes olsaydı Örümcek Ağı Operasyonu'nun düzenlenmeyeceğini de sözlerine ekledi.

SBU'nun yayımldığı dört dakikalık derleme görüntüler, bir dizi önemli ayrıntıyı gösteriyor.

Operasyonda kullanılan 117 silahlı insansız hava aracının (SİHA) bazılarından çekilen görüntülerde, Rus stratejik bombardıman ve nakliye uçakları ile havadan uyarı ve kontrol (AWACS) sistemlerinin hedef alınarak avlandığını görüyoruz.

Düşen bir dizi uçakta alevlerin yükseldiği görülebiliyor.

İlk kez bazı bombardıman uçaklarının kanatlarının altına bakıyoruz ve Rusya'nın nbu uçakları, Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarında yıkıcı etki yaratmak üzere kullandığı seyir füzeleriyle donattığını görüyoruz.

Birçoğu Ukrayna'da oturan ayrı bir pilot tarafından uzaktan uçurulan SİHA'lar, kanatlarda bulunan yakıt tankları da dahil olmak üzere hassas noktaları dikkatlice ve hassas şekilde hedef alıyor.

Ortaya çıkan bazı ateş topları da tankların yakıtla dolu ve kalkışa hazır olduğunu gösteriyor.

Videonun önemli bir bölümünde, ilk olarak Sovyetler Birliği'nde üretilen dev AWACS uçakları olan iki Beriev A-50'yi hedef alan SİHA'lar gösteriliyor.

Örümcek Ağı Operasyonu'nun hedef aldığı tüm uçaklar arasında, 600 km'den daha uzaktaki hedefleri ve tehditleri görebilen radarıyla A-50 tartışmasız en önemlisi.

Rusya'nın, Ukrayna'yı 2022'de topyekun işgale başlaması öncesi yaklaşık dokuz A-50 kullandığı düşünülüyordu. Pazar gününden önce, bu uçaklardan üç tanesi daha önceki bir SİHA saldırısında düşürülmüş ya da hasar görmüştü.

Son görüntüler güçlü şekilde, SİHA'ların Moskova'nın kuzeydoğusundaki Ivanovo Severny Hava Üssü'nde park halindeki iki A-50'nin dairesel radar kubbelerini vurduğunu ima ediyor.

Ancak, çarpma anında video yayını kesildiği için bunu tam olarak doğrulamak zor.

Çok sayıda bombardıman uçağının enkazını net şekilde gösteren uydu görüntüleri, A-50 söz konusu olduğunda yetersiz kalıyor.

Ancak Rusya'nın bu önemli uçaklardan oluşan filosu artık dörde kadar düşmüş olabilir.

Savunma analisti Serhii Kuzan bana, "A-50'nin üretimine yeniden başlanması, ithal ikamesindeki zorluklar ve üretim tesislerinin tahrip edilmesi nedeniyle şu anda pek olası değil" dedi ve ekledi:

"Dolayısıyla, bu tür uçakların her kaybı Rusya için stratejik sorun teşkil eder ve bu sorun hızlı şekilde çözülemez.

SBU, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Pazar gününün dikkat çekici özelliklerinden bir diğerini kısaca anlattı: SİHA'ları dört Rus hava üssüne yakın bölgelere taşımak için, açık kasa kamyonlara monte edilmiş ve özel olarak inşa edilmiş konteynerler kullanılmıştı.

İki videoda, pencereleri ve kapılarıyla birlikte iki ahşap mobil ev gibi görünen teçhizatı taşıyan bir kamyon görülüyor.

Bir videoda çatı panelleri açıkça görülebiliyor. Operasyonla ilgili bazı haberlerde, panellerin saldırılar başlamadan kısa süre önce geri çekildiği veya başka şekilde kaldırıldığı ve içeride depolanan düzinelerce SİHA'nın havalanmasına izin verildiği öne sürüldü.

Videoların ne zaman ve nerede çekildiği bilinmiyor. Ancak birinde yol kenarında görülen kar, videoların haftalar ya da aylar önce çekilmiş olabileceğini düşündürüyor.

Pazar günü bir Rus Telegram kanalında yayımlanan bir başka videoda, bir polis memurunun saldırının ardından konteynerlerden birinin arkasına girdiği görülüyor.

Saniyeler sonra konteyner patladı. Bu da bubi tuzağı olabileceğini düşündürüyor.

Böylesine görkemli bir operasyonun etkisi nasıl değerlendirilir?

Havacılık uzmanı Anatolii Khrapchynskyi bana, "Askeri açıdan bakıldığında bu savaşta bir dönüm noktası. Çünkü Rusya'nın imajına ve Rusya Federasyonu'nun kabiliyetlerine önemli bir darbe indirdik" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Zelenskiy'i "Kartları yok" diyerek azarlamasının üzerinden üç aydan biraz fazla bir süre geçtikten sonra, Ukrayna'dan sert bir yanıt geldi.

Khrapchynskyi, "Ukrayna tüm dünyaya Rusya'nın aslında zayıf olduğunu ve kendisini içeride savunamadığını gösterdi" dedi.

Ancak bu Rusya'nın rotasını değiştireceği anlamına gelmiyor.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı son görüşmenin ardından Ukrayna'nın saldırılarını ele aldıklarını söyledi.

Başkan Trump, sosyal medya platformu Truth Social'da "İyi bir görüşmeydi" diye yazdı. "Ancak derhal barışa yol açacak bir görüşme değildi" diye de ekledi.

Trump, "Başkan Putin, askeri havaalanlarına yönelik son saldırıya karşılık vermek zorunda kalacağını çok güçlü şekilde ifade etti" dedi.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisi için yapay zekadan da faydalanıldı.

Kaynak: BBC

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Son Dakika Dünya Ukrayna'nın Tarihi Operasyonu: Örümcek Ağı - Son Dakika

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