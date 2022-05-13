Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi - Son Dakika
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Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi

13.05.2022 17:29

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaştan her gün yeni bir görüntü geliyor. Son olarak Ukrayna ordusu, Rus askerlerinin Donets nehrini aşmak için kurduğu duba köprüyü hava uçurarak Lysychansk'a geçiş engellenmiş oldu.

Rusya Ukrayna arasındaki savaş, şiddeti azalmadan sürüyor. Ukrayna ordusu, Rus askerlerinin Donets nehrini aşmak için kurduğu duba köprüyü hava uçurarak Lysychansk'a geçişi önledi.

RUSLAR AĞIR ZAYİATA UĞRADI

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş 79 gündür sürüyor. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülkenin doğusundaki Seversky Donets nehrini geçmeye çalışan Rus askerlerinin girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Rus askerlerinin tanklar, piyade savaş araçları ve zırhlı personel taşıyıcıları da dahil olmak üzere onlarca araçla nehri geçmeye başladığı, bu sırada Ukrayna kuvvetlerinin nehre önceden kurulan duba köprüsünü havaya uçurduğu belirtildi. Pusuya düşürülen Rus ordusunun onlarca askerini ve aracını kaybederek ağır zayiata uğradığı ifade edildi.

LYSYCHANSK KENTİNİ KUŞATACAKLARDI

Rus ordusunun amacının nehri geçerek Luhansk bölgesindeki Lysychansk kentini kuşatmak olduğu aktarıldı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun asker kayıplarını telafi etmek için büyük ihtimalle Siversky Donets nehrine yeniden konuşlanacağı uyarısında bulundu.

Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi
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Ukrayna, Savaş, Rusya, Rus, Dünya, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Dünya Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna, Rus ordusunun kurduğu köprüyü havaya uçurdu! Donets nehrinin aşılması engellendi - Son Dakika
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