Ukrayna, Rusya\'ya ait 3 savaş uçağını düşürdü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'ya ait 3 savaş uçağının güneyde Herson bölgesinde düşürüldüğünü duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, düşürülen Rus uçaklarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın güneyindeki Herson bölgemiz üzerinde üç Rus uçağını düşürdükleri için savaşçılarımıza minnettarım. Bu, Hava Kuvvetlerimizin, özellikle de Odesa Uçaksavar Topçu Tugayının eylemlerinin sonucudur. Teşekkürler, savaşçılar. Her Rus pilot bilmelidir ki her Rus katil cevabımızı alacak ve hiçbiri adaletten kaçamayacaktır" dedi.