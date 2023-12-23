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Ukrayna, Rusya'ya ait 3 savaş uçağını düşürdü - Son Dakika
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Ukrayna, Rusya'ya ait 3 savaş uçağını düşürdü

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'ya ait 3 savaş uçağının güneyde Herson bölgesinde düşürüldüğünü açıkladı. Zelenski, düşürülen uçaklar için savaşçılara teşekkür ederek, her Rus pilotun cevap alacağını ve adaletten kaçamayacağını belirtti.

Ukrayna, Rusya\'ya ait 3 savaş uçağını düşürdü
23.12.2023 - 10:26,
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'ya ait 3 savaş uçağının güneyde Herson bölgesinde düşürüldüğünü duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, düşürülen Rus uçaklarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Ukrayna'nın güneyindeki Herson bölgemiz üzerinde üç Rus uçağını düşürdükleri için savaşçılarımıza minnettarım. Bu, Hava Kuvvetlerimizin, özellikle de Odesa Uçaksavar Topçu Tugayının eylemlerinin sonucudur. Teşekkürler, savaşçılar. Her Rus pilot bilmelidir ki her Rus katil cevabımızı alacak ve hiçbiri adaletten kaçamayacaktır" dedi.

Kaynak: DHA
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