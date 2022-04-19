Ukrayna: Rusya Donbas'a saldırı başlattı - Son Dakika
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BBC

Ukrayna: Rusya Donbas'a saldırı başlattı

19.04.2022 06:47
Ukrayna: Rusya Donbas'a saldırı başlattı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın Donbas'a yönelik harekata başladığını duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın ülkenin doğusundaki Donbas bölgesini ele geçirmek üzere bir saldırı başlattığını söyledi.

Moskova, Pazartesi günü şehirleri roket ve topçu ateşi ile bombaladı. Bir video mesajı yayımlayan Zelenskiy, "Donbas için savaşın başladığını" belirtti.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Oleksiy Danilov, Rusya'nın bölgedeki Ukrayna cephe hatlarını kırmaya çalıştığını ifade etti.

Saldırı, Rusya'nın Kiev kuşatmasındaki başarısızlığının ardından uzun zamandır bekleniyordu.

Başlangıçta Rusya'nın amacının Ukrayna'nın büyük şehirlerini ele geçirmek ve hükümeti devirmek olduğu tahmin ediliyordu.

Ancak, sert bir direnişle karşılaşan Rusya savunma yetkilileri, "operasyonun ilk aşamasında hedeflediklerine genel olarak ulaştıklarını" ve birliklerin başkentin çevresindeki bölgelerden çekildiğini söylemişti.

Bunun ardından Rus yetkililer, planlarının Rusça konuşan Donbas bölgesine odaklanarak, bölgeyi "özgürleştirmek" olduğunu duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin, işgali Ukrayna'yı askerden arındırma ve "Nazi etkisini temizlemek" olarak nitelendirdi.

Ruslar, Pazartesi gün boyunca roket ve topçu ateşi saldırılarını doğu bölgelerinde sürdürdü. Luhans'taki Kreminna kentinde ve Donetsk bölgesinde sekiz sivil hayatını kaybetti.

Daha önce işgalden büyük ölçüde zarar görmemiş batı şehri Lviv'de de Rus saldırıları nedeniyle Pazartesi günü yedi kişi hayatını kaybetti, 11 kişi de yaralandı.

Luhansk bölgesinin valisi, bazı şehirlerde sürekli çatışmaların bildirildiğini ve durumun "cehennem" olduğunu söyledi.

Harkov'da ise vali, yoğun çatışmaların beklendiği bölgelerde sivillerin tahliye edildiğini açıkladı.

Rus savunma yetkilileri, Pazar gecesi Ukrayna'da Harkov, Zaporizhzhia, Donetsk ve Dnipropetrovsk bölgelerindeki 16 askeri tesisin yanı sıra ülkenin güneydoğusundaki Mykolayiv'deki bir liman da dahil olmak üzere yüzlerce askeri hedefin vurulduğunu duyurdu.

Pazartesi gecesi bir video mesaj yayımlayan Zelenskiy, kendisinin ve birliklerinin ülkeyi savunacağını söyledi ve "hiçbir şeyden vazgeçmeme" sözü verdi.

Rus ordusunun çok büyük bir kısmının artık bu taarruza odaklanmış durumda olduğunu belirten Zelenskiy, bölgeye ne kadar Rus askeri sevk edilirse edilsin Ukrayna askerinin savaşmaya devam edeceğini vurguladı.

Moskova geçen ay Luhansk'ın yüzde 93'ünü ve Donetsk'in de yüzde 54'ünü kontrol ettiğini duyurmuştu.

Ukrayna'nın Donbas bölgesinde 40-50 bin arasında askerinin olduğu düşünülüyor. Bu askerlerin büyük çoğunluğu da, bölgedeki Rus destekli ayrılıkçılara karşı yıllardır savaş veriyor.

Zelenskiy'nin en üst düzey danışmanlarından Andriy Yermak, saldırının "savaşın ikinci aşaması" olduğunu söyledi.

"Ordumuza güvenin" diyen Yermak, halka Ukrayna askerinin saldırıyı durdurabileceğine dair güvence verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, geçen hafta yaptığı bir konuşmada Rusya'nın hedeflerindeki değişikliği, amacının "Donbas'ta yaşayan ve Rusya ile kopmaz bağları olan insanlara yardım etmek" olduğunu açıklamıştı.

Pentagon Basın Sözcüsü John Kirby ise, Rusya'nın "gelecekteki taarruzları için koşulları belirlediği" konusunda uyarılarda bulundu.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Başkanı Danilov, Ukrayna televizyonuna verdiği bir röportajda, "Putin, bir devlet olarak bizi ve siyasi liderliğimizi yok etme hedefini rafa kaldırmadı" dedi.

Öte yandan Rusya, güneydoğu şehri Mariupol'ü hedef almaya da devam ediyor. Mariupol'ü kontrol altına almak, işgal edilmiş Kırım yarımadası ile ayrılıkçı güçlerin bulunduğu Doğu Ukrayna ile bir kara bağlantısı kurmaya olanak tanıyacak.

Ukrayna: Rusya Donbas'a saldırı başlattı
Ukrayna: Rusya Donbas'a saldırı başlattı
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Son Dakika Dünya Ukrayna: Rusya Donbas'a saldırı başlattı - Son Dakika

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