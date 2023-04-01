Avlamak istediler, av oldular! Ukrayna ordusunun Rus askerlerine pusu kurduğu anlar kamera

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24 Şubat'ta bir yılın geride bırakıldığı Rusya- Ukrayna savaşı devam ediyor. Bölgeden gelen her fotoğraf ve video sosyal medyada gündem olurken, yeni bir görüntü daha kaydedildi.

KONVOYU PARAMPARÇA ETTİLER

Görüntülerde, ıssız bir arazide ilerleyen 7 zırhlı araçlı Rus konvoyuna; Ukrayna'nın 36. Deniz Tugayı'nın pusu kurduğu görülüyor. Ukraynalı bir asker elinde Javelin tanksavar füzesi ile Rus askerlerini hedef alırken Rus konvoyu, parçalara ayrılıyor.

CANLARINI KURTARMAYA ÇALIŞTILAR

Yaptığı manevra ile kıl payı kurtulan son Rus zırhlısı, ateş ederek Ukraynalılara karşılık vermeye çalışsa da üzerine gelen ikinci bir Javelin tanksavar füzesi ile alev aldı. Tankın içindeki 3 Rus askeri alevler içindeki araçtan atladı. Videoda askerlerden birinin dizleri üzerinde patlamak üzere olan araçtan kaçmaya çalıştığı görüldü.

"GERÇEK BİR SANAT"

Ukrayna tarafı söz konusu görüntüleri "Gerçek bir sanat" ifadeleri ile yayınladı.