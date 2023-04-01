Avlamak istediler, av oldular! Ukrayna ordusunun Rus askerlerine pusu kurduğu anlar kamera - Son Dakika
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Avlamak istediler, av oldular! Ukrayna ordusunun Rus askerlerine pusu kurduğu anlar kamera

01.04.2023 14:35

Bir seneyi geçkin zamandır süren Rusya-Ukrayna savaşında, bölgeden yeni bir görüntü geldi. Saldırıya geçme hazırlıkları yapan 7 zırhlı araçlı Rus konvoyunun, Ukrayna ordusu tarafından pusuya düşürüldüğü anlar kameralara yansıdı.

24 Şubat'ta bir yılın geride bırakıldığı Rusya- Ukrayna savaşı devam ediyor. Bölgeden gelen her fotoğraf ve video sosyal medyada gündem olurken, yeni bir görüntü daha kaydedildi.

KONVOYU PARAMPARÇA ETTİLER

Görüntülerde, ıssız bir arazide ilerleyen 7 zırhlı araçlı Rus konvoyuna; Ukrayna'nın 36. Deniz Tugayı'nın pusu kurduğu görülüyor. Ukraynalı bir asker elinde Javelin tanksavar füzesi ile Rus askerlerini hedef alırken Rus konvoyu, parçalara ayrılıyor.

Ava giderken avlandılar! Ukrayna ordusundan Ruslara kanlı pusu

CANLARINI KURTARMAYA ÇALIŞTILAR

Yaptığı manevra ile kıl payı kurtulan son Rus zırhlısı, ateş ederek Ukraynalılara karşılık vermeye çalışsa da üzerine gelen ikinci bir Javelin tanksavar füzesi ile alev aldı. Tankın içindeki 3 Rus askeri alevler içindeki araçtan atladı. Videoda askerlerden birinin dizleri üzerinde patlamak üzere olan araçtan kaçmaya çalıştığı görüldü.

Ava giderken avlandılar! Ukrayna ordusundan Ruslara kanlı pusu

"GERÇEK BİR SANAT"

Ukrayna tarafı söz konusu görüntüleri "Gerçek bir sanat" ifadeleri ile yayınladı.

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Son Dakika Dünya Avlamak istediler, av oldular! Ukrayna ordusunun Rus askerlerine pusu kurduğu anlar kamera - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avlamak istediler, av oldular! Ukrayna ordusunun Rus askerlerine pusu kurduğu anlar kamera - Son Dakika
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