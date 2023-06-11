Ukrayna, Rusya'ya karşı saldırı başlattı - Son Dakika
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Ukrayna, Rusya'ya karşı saldırı başlattı

Ukrayna, Rusya'ya karşı saldırı başlattı

11.06.2023 15:05

24 Şubat 2022'de başlayan savaş halen sürüyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'ya yönelik karşı saldırı başlattıklarını doğruladı. İki taraf da birbirini yalanlıyor.

24 Şubat 2022'de Rus ordusunun Ukrayna topraklarına girmesiyle başlayan savaş halen sürüyor. Savaş nedeniyle binlerce kişi canından oldu, milyonlarca insan ise başka ülkelere göç etti.

"KARŞI SALDIRI GERÇEKLEŞİYOR"

Savaşın başından bu yana Rusya hakimiyetini tüm dünyaya gösterirken son zamanlarda ise Ukrayna'nın karşı saldırı hazırlığında olduğu öne sürülüyordu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'ya yönelik karşı saldırı başlattıklarını doğruladı. Zelenski, "Karşı saldırı ve savunma eylemleri gerçekleşiyor" dedi, ancak karşı taarruzun hangi aşamada olduğu hakkında detay vermeyeceğini söyledi.

İKİ TARAF DA BİRBİRİNİ YALANLIYOR

Bu açıklamalar, Ukrayna'nın güneyinde ve doğusunda çatışmaların tırmanmasının ve beklenen saldırının ilerleyişi hakkındaki spekülasyonların ardından geldi. Ukrayna birliklerinin doğuda Bahmut yakınlarında ve güneyde Zaporijya yakınlarında ilerlediği ve Rus hedeflerine uzun menzilli saldırılar düzenlediği bildirildi. Fakat savaşan iki taraf birbirinin zıttı iddialarda bulunurken, cephedeki gerçeği değerlendirmek zor. Ukrayna ilerlediği iddiasında, Rusya ise saldırıları püskürttüğünü öne sürüyor.

PUTİN "BAŞARISIZ OLDULAR" DEMİŞTİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cuma günü yayınlanan bir röportajında, Ukrayna kuvvetlerinin taarruza başladığını, ancak ilerleme girişimlerinin ağır kayıpları beraberine getirerek başarısızlıkla sonuçlandığını söyledi. Cumartesi günü Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüşmesinin ardından Kiev'de açıklama yapan Zelenski ise Rus liderin sözlerini "ilginç" olarak nitelendirdi.

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