Ukrayna savaşı: Rusya, doğudaki Severodonetsk'te tam kontrolü ele geçirdi - Son Dakika
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BBC

Ukrayna savaşı: Rusya, doğudaki Severodonetsk'te tam kontrolü ele geçirdi

25.06.2022 19:25
Ukrayna savaşı: Rusya, doğudaki Severodonetsk'te tam kontrolü ele geçirdi

Ukrayna'nın doğusundaki Severodonetsk kentinin belediye başkanı, Rus güçlerinin tüm şehri kontrol altına aldığını söyledi.

Ukrayna'nın doğusundaki Severodonetsk kentinin belediye başkanı, Rus güçlerinin tüm şehri kontrol altına aldığını söyledi.

Ukrayna televizyonuna konuşan Oleksandr Stryuk, "Ruslar Severodonetsk'i tamamen işgal etti, ordumuz daha hazırlıklı pozisyonlara çekildi" dedi.

Haftalardır süren ağır Rus bombardımanı kenti büyük ölçüde harabeye çevirdi.

Çok sayıda sivil Azot kimya fabrikasına sığınmış durumda.

Stryuk, şu anda tek çıkış yolunun Rusların elindeki bölgeden geçtiğini söyledi.

Bölgedeki Rus yanlısı isyancılar, Severodonetsk'in Siverski Donets nehri boyunca karşısında yer alan Lisiçansk'ın bazı bölgelerine ilerlediklerini söylüyorlar. Ancak Ukraynalı yetkililer bunu doğrulamadı.

Severodonetsk ve Lisiçansk, Rus ayrılıkçıların bulunduğu Luhansk bölgesinde, Ukraynalı güçlerin kontrolünde kalan son iki yerdi.

Bir zamanlar yaklaşık 100 bin nüfusa sahip olan Severodonetsk, şiddetli sokak çatışmalarına sahne oldu ve kent sakinlerinin çoğu kaçtı.

Şehrin alınması, Rusya'nın artık Luhansk bölgesinin neredeyse tamamını ve komşu Donetsk'in büyük bölümünü kontrol ettiği anlamına geliyor. Bunlar sanayi bölgesi olarak bilinen Donbas'ı oluşturan iki bölge.

Rusya gece boyunca ve Cumartesi günü Ukrayna'nın kuzey ve batısındaki hedefleri füzelerle vurdu.

Ukrayna ordusu saldırılarda ilk kez kuzeydeki Belarus üzerinde seyreden Tu-22 bombardıman uçaklarından ateşlenen füzelerin de bulunduğunu açıkladı.

Ukrayna ordusu, Karadeniz'deki gemilerden de kruz füzeleri ateşlendiğini söyledi. Batıda Lviv bölgesindeki ve kuzeybatı Ukrayna'daki Jıtomır'daki askeri tesislere de füze saldırıları düzenlendi.

Ukrayna ayrıca kuzeyde Çernihiv yakınlarındaki Desna köyüne ağır bir roket saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

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Kaynak: BBC

Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna savaşı: Rusya, doğudaki Severodonetsk'te tam kontrolü ele geçirdi - Son Dakika

BBC
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