Ukrayna savaşı: Rusya, Mariupol'deki Ukrayna kuvvetlerine teslim olmaları için süre tanıdı - Son Dakika
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BBC

Ukrayna savaşı: Rusya, Mariupol'deki Ukrayna kuvvetlerine teslim olmaları için süre tanıdı

17.04.2022 11:08
Ukrayna savaşı: Rusya, Mariupol'deki Ukrayna kuvvetlerine teslim olmaları için süre tanıdı

Rusya'nın, Mariupol'da savaşan Ukrayna kuvvetlerine, hayatlarını kurtarmak üzere silah bırakıp teslim olmaları için verdiği süre bu sabah 06.00'da başladı.

Rusya'nın, Mariupol'da savaşan Ukrayna kuvvetlerine hayatlarını kurtarmak üzere silah bırakıp teslim olmaları için tanıdığı süre bu sabah 06.00'da başladı.

Ancak uzun süredir Rus güçlerinin kuşatması altında olan stratejik güneydoğu liman kentinde henüz herhangi bir gelişmeye dair haber alınamadı.

Rusya savunma bakanlığı, bir demir-çelik fabrikasında kalan Ukraynalı savaşçılar dışında Mariupol'un kontrolünün tamamen ele geçirildiğini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumartesi akşamı yaptığı konuşmada, Ukrayna kuvvetlerinin Mariupol'un sadece küçük bir bölümünü kontrol ettiğini kabul etti; hükümetinin bu güçlerle günlük temas halinde olduğunu belirtti.

Reuters'in aktardığına göre Ukrayna lideri, durumun son derece ağır olduğunu söyledi.

Rusya'nın kontrolündeki Kırım ile doğudaki Donbas bölgesi arasında karadan bağlantıyı sağlayacak bir konumda olduğu için Mariupol 'ü ele geçirmek Rusya açısından stratejik önem taşıyor.

Rus devlet haber ajansı Tass'a göre, Rusya savunma bakanlığından bir sözcü, tesiste yaklaşık 2500 Ukraynalı askerin bulunduğunu ve çıkışlarının Rus birlikleri tarafından engellendiğini söyledi. BBC, bu haberleri bağımsız kaynaklardan doğrulatamadı.

Ukrayna liderlerinin "bugünkü savaşın kalbi" olarak tanımladığı kuşatılmış liman kenti, Rus kuvvetlerinin altı hafta boyunca yıkıcı bir saldırısına maruz kaldı.

Rus birlikleri Mart ayı başlarında kenti kuşatmaya başladı.

Rus bombardımanı şehri harabeye çevirirken, siviller sığınaklarda saklanmak zorunda kaldı, temel ihtiyaçlara erişimleri kesildi.

Binlerce insan riskli bir yolculukla kenti terk edip daha kuzeye kaçtı.

Savaş Araştırmaları Enstitüsü (ISW) adlı düşünce kuruluşuna göre, son günlerde Rus kuvvetlerinin Mariupol'u savunmasını bölerek daha da ileri gittiği düşünülüyor.

Rus televizyonu daha önce, deniz piyadelerinin kentteki İlyiç demir-çelik fabrikasında teslim olduklarını gösteren görüntüleri yayınlamıştı.

Ancak Ukrayna cumhurbaşkanının bir danışmanı, deniz piyadelerinin aslında Azovstal metal fabrikasındaki Ukraynalı Azak taburu savaşçılarıyla bağlantı kurmak için Rus işgalini kırdığını iddia etti.

Ukrayna savaşı: Rusya, Mariupol'deki Ukrayna kuvvetlerine teslim olmaları için süre tanıdı
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