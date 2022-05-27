Ukrayna savaşı: Zelenskiy Rusya'yı Donbas'ta 'soykırım politikası' uygulamakla suçladı - Son Dakika
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BBC

Ukrayna savaşı: Zelenskiy Rusya'yı Donbas'ta 'soykırım politikası' uygulamakla suçladı

27.05.2022 13:05
Ukrayna savaşı: Zelenskiy Rusya'yı Donbas'ta 'soykırım politikası' uygulamakla suçladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'nın doğusunda ilerlemeye devam eden Rusya'yı "apaçık soykırım politikası" uygulamak ve şehirleri yakmak ve küle çevirmeye çalışmakla suçladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'yı Donbas bölgesinde "açıkça soykırım politikası" uygulamak ve şehirleri küle çevirmeye çalışmakla suçladı.

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'taki saldırılarıyla, bölgedeki şehirlerin ve kasabaların yaşanamayacak hale geleceğini söyledi.

"Halkımızın yaşadıkları yerlerden, ülkeden sürgün edilmesi ve sivillerin toplu katliamı, Rusya'nın soykırım politikası uyguladığının kanıtı" diyen Zelensky, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Donbas'ı yakmaya, yok etmeye, yaşanamaz hale getirmeye çalışıyorlar."

Zelenskiy, televizyondan canlı yayımlanan konuşmasında, Rusya'nın sadece Ukrayna ordusunu değil, sivil halkı da hedeflediğini, insanları doğrudan öldürmeye ya da sürgüne göndermeye çalıştığını söyledi.

Ukrayna lideri, Batılı ülkeleri, Rusya'ya yönelik yaptırımlarda kararsız olmakla da suçladı.

Zelenskiy, Avrupa Birliği'nin petrol ve doğal gaz için Rusya'ya her gün yaklaşık 1 milyar euro ödediğin, bunun savaşın devamını sağladığını söyledi.

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlamıştı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın işgaline yönelik kararını açıklarkeni, ülkede Rusça konuşanlara "soykırım" yapılmasını engellemeyi hedeflediğini iddia etmişti.

Ukrayna'daki çatışmalar son günlerde Rusya'nın bölgedeki önemli hedeflerinden biri olan, ülkenin doğusundaki Luhansk bölgesine, Severodonetsk şehrinin yakınlarına yoğunlaşmış durumda. Bölgeden alınan bilgiye göre çatışmalar giderek artıyor.

Luhansk Valisi, durumun "son derece kötü" olduğunu söylerken, Luhansk Ordu Komutanı Serhiy Haidai, Rusların kritik önemdeki Severodonetsk şehrini henüz ele geçiremediklerini söylüyor.

Severodonetsk Valisi Oleksandr Stryuk ise şehrin devamlı bombardıman altında olduğunu ve binaların yüzde 60'ının tamamen tahrip edildiğini söyledi.

Stryuk, şehirden çıkış yollarının son derece tehlikeli olduğunu ancak Ukrayna ordusunun "güvenliği sağlamak için elinden geleni yaptığını" belirtti.

Rus birlikleri ayrıca Severodonetsk'in güneyindeki Lısıçansk kentine doğru ilerliyor.

Donbas'taki BBC Orta Doğu Editörü Jeremy Bowen, bölgede Slovyansk şehrinin neredeyse tamamen terk edilmiş konumda olduğunu aktardı.

Bowen, Rus birliklerin Donbas'ta hızla ilerlediğini, Severodonetsk ve Bakhmut şehirlerini ele geçirmeleri halinde, Putin'in zafer ilan edebileceğini söylüyor.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba da son açıklamasında, ülkenin doğusundaki durumun zannedildiğinden daha kötü olduğunu, acilen silah desteğine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Ukrayna savaşı: Zelenskiy Rusya'yı Donbas'ta 'soykırım politikası' uygulamakla suçladı
Ukrayna savaşı: Zelenskiy Rusya'yı Donbas'ta 'soykırım politikası' uygulamakla suçladı
Ukrayna savaşı: Zelenskiy Rusya'yı Donbas'ta 'soykırım politikası' uygulamakla suçladı
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Kaynak: BBC

Volodimir Zelenskiy, Soykırım, Ukrayna, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna savaşı: Zelenskiy Rusya'yı Donbas'ta 'soykırım politikası' uygulamakla suçladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ukrayna savaşı: Zelenskiy Rusya'yı Donbas'ta 'soykırım politikası' uygulamakla suçladı - Son Dakika
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