Ukrayna savaşıyla ilgili Zelenski'den iddialı sözler: Gerekli silahlara erişimimiz olsaydı savaş çoktan bitmişti - Son Dakika
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Ukrayna savaşıyla ilgili Zelenski'den iddialı sözler: Gerekli silahlara erişimimiz olsaydı savaş çoktan bitmişti

20.04.2022 00:27

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Ukrayna'nın ihtiyacı olan tüm silahlara erişimi olması halinde Rusya'nın başlattığı savaşı çoktan bitirebileceklerini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, günlük ulusa sesleniş konuşmasında, 55'inci günü geride bırakan Rusya-Ukrayna Savaşı'nı değerlendirdi.

"GEREKLİ SİLAHLARA ERİŞİMİMİZ OLSAYDI SAVAŞ BİTMİŞTİ"

Zelenski, "Bizim ihtiyacımız olan, ortaklarımızın sahip olduğu ve Rusya'nın kullandığı silahlarla aynı tüm silahlara erişimimiz olsaydı, bu savaşı çoktan bitirmiş ve barışı getirmiş olurduk." dedi.

"UKRAYNALILAR CESURCA SAVUNMA YAPIYOR"

Ukrayna ordusunun taktik ve bilgelikteki avantajının oldukça açık olduğunu dile getiren Zelenski, Ukrayna silahlı kuvvetlerinin sıkı dayandığına ve tüm halkın cesurca savunma yaptığına dikkati çekti.

"RUS ORDUSU İNSANLIK TARİHİNE EN BARBAR ORDU OLARAK YAZILACAK"

"Bu savaşta Rus ordusu, kendisini sonsuza kadar dünya tarihine belki de dünyanın en barbar ve insanlık dışı ordusu olarak yazacaktır." ifadesini kullanan Zelenski, Ukrayna'da sivillerin kasten öldürülmesi, yerleşim alanlarının, sivil altyapılarının tahrip edilmesi ve uluslararası sözleşmelerle yasaklananlar da dahil olmak üzere her türlü silahın kullanılmasında Rus ordusunun imzasının bulunduğunu kaydetti.

Ukrayna savaşıyla ilgili Zelenski'den iddialı sözler: Gerekli silahlara erişimimiz olsaydı savaş çoktan bitmişti
Ukrayna savaşıyla ilgili Zelenski'den iddialı sözler: Gerekli silahlara erişimimiz olsaydı savaş çoktan bitmişti
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Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Ukrayna savaşıyla ilgili Zelenski'den iddialı sözler: Gerekli silahlara erişimimiz olsaydı savaş çoktan bitmişti - Son Dakika


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