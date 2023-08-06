Ukrayna ve Rusya arasında gerilim devam ediyor: Harkov ve Donetsk'te hava saldırıları sonucu 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Ukrayna ve Rusya arasında gerilim devam ediyor: Harkov ve Donetsk'te hava saldırıları sonucu 3 kişi hayatını kaybetti

06.08.2023 16:44

Ukrayna'nın Harkov şehri ve Rusya kontrolündeki Donetsk şehrinde gerçekleştirilen hava saldırıları sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Harkov Askeri İdare Başkanı Oleh Synyehubov, Rusya tarafından düzenlenen hava saldırılarının ardından 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını açıkladı. Donetsk Valisi Aleksey Kulemzin ise Ukrayna tarafından Rusya kontrolündeki şehirde gerçekleştirilen hava saldırıları sonucunda 80'li yaşlarında bir kadının yaşamını yitirdiğini söyledi. Saldırı sonucu Donetsk şehrindeki M. Tugan-Baranovsky Ekonomi ve Ticaret Üniversitesi'nin ana binası da büyük hasar gördü.

Ukrayna'nın Harkov şehri ve Rusya kontrolündeki Donetsk şehrinde gerçekleştirilen hava saldırıları sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın Rus savaş gemilerine insansız deniz araçlarıyla saldırması sonrası Rusya ve Ukrayna karşılıklı saldırılarını Harkov ve Donetsk şehirlerinde sürdürüyor. Harkov Askeri İdare Başkanı Oleh Synyehubov, Rusya tarafından düzenlenen hava saldırılarının ardından 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 kişinin yaralandığını açıkladı.

Donetsk'te 1 ölü

Rusya tarafından atanan Donetsk Valisi Aleksey Kulemzin ise Ukrayna tarafından Rusya kontrolündeki şehirde gerçekleştirilen hava saldırıları sonucunda 80'li yaşlarında bir kadının yaşamını yitirdiğini söyledi. Ukrayna'nın saldırıları sonucu Donetsk şehrindeki M. Tugan-Baranovsky Ekonomi ve Ticaret Üniversitesi'nin ana binası da büyük hasar görürken, Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonrası üniversitenin çatısında çıkan yangın sonucu çatının çöktüğü ancak can kaybının olmadığı belirtildi. - HARKOV

Kaynak: İHA
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Ukrayna, Donetsk, Ekonomi, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ukrayna ve Rusya arasında gerilim devam ediyor: Harkov ve Donetsk'te hava saldırıları sonucu 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ukrayna ve Rusya arasında gerilim devam ediyor: Harkov ve Donetsk'te hava saldırıları sonucu 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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