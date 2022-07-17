Ukraynalı mülteciyi evine alan İngiliz adam 10 yıllık evliliğini bitirdi! Şimdi yardım bekliyor

Ebrar'ın maça milli formayla çıkmaması gündem oldu! İşte giydiği tişört ile verdiği mesaj

Rusya'nın 24 Şubat tarihinde Ukrayna'ya girmesinin ardından ülkedeki milyonlarca insan da canlarını kurtarmak adına çevredeki ülkelere kaçtı. Bu insanlar arasında Avrupa ülkelerine kaçanlar da oldu.

UKRAYNALI MÜLTECİYE EVLERİNİ AÇTILAR

Ukraynalı Sofiia Karkadym isimli 22 yaşındaki mülteciye, İngiliz Lorna Garnett ve eşi Tony evlerini açtı. Bütün dünyanın tepki gösterdiği savaştan en çok etkilenen sivillere yardımcı olmak isteyen Lorna ve Tony'nin 10 yılı aşkın süren birlikteliği genç kadın ile İngiliz adamın yakınlaşmasıyla bozuldu.

"ONA KAPILARIMIZI AÇTIK, BÖYLE KARŞILIK VERDİ"

3 çocuk annesi olan Garnett, İngiliz medyasına açıklamalarda bulunarak Tony'nin kendisinden Lorna için ayrıldığını açıkladı. Lviv'den İngiltere'ye sığınmak zorunda kalan Sofiia'nın, ülkeye girdikten sonra Tony'yi "gözüne kestirdiğini" iddia eden Garnett, "Ona evimizin kapılarını açtık ve o bana böyle karşılık verdi" diyerek sitem etti.

10 GÜNDE EVİ DAĞILDI

Sofiia'nın gelişinden 10 gün sonra Tony ve Sofiia'nın evden ayrılma kararı aldığını söyleyen Garnett, 10 yıldır birlikte olduğu 29 yaşındaki partnerinin kendisine "Hayatımın sonuna kadar onunla yaşamak istiyorum" dediğini de dile getirdi.

ŞİMDİ YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNUYOR

Olayın üzerinden yaklaşık 2 ay geçmesiyle birlikte aldığı karar nedeniyle işinden olan Tony ve sevgilisi Sofiia'nın parası kalmadı. Ev kiralarını dahi veremeyecek durumda olan çift, üzerine Sofiia'nın gözündeki hastalık nedeniyle zor duruma düştü. Çocuklarını görememekten şikayet eden Tony, medyanın kendisini kötü göstermesi nedeniyle kimsenin kendisine iş vermediğini belirterek, sitemde bulundu.

"HAYATTA KALMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Kötü durumda olduklarını belirten Tony, "Sofia ile birlikte yaşamaya ve hayatta kalmaya çalışıyorum. Devlet yardımları alabilirim, insanlara bir çöp olmadığımı kanıtlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.