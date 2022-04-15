Ukraytna savaşı: CIA Başkanı Burns, Putin'in Ukrayna'da nükleer silah kullanabileceğini söyledi - Son Dakika
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BBC

Ukraytna savaşı: CIA Başkanı Burns, Putin'in Ukrayna'da nükleer silah kullanabileceğini söyledi

15.04.2022 02:35
Ukraytna savaşı: CIA Başkanı Burns, Putin'in Ukrayna'da nükleer silah kullanabileceğini söyledi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin Kremlin'in arzuladığı şekilde gitmediğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin Kremlin'in arzuladığı şekilde gitmediğini söyledi. Burns, bu nedenle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da taktik nükleer silah kullanabileceği uyarısında bulundu.

Georgia Tech Üniversitesi'nde öğrencilerin sorularını yanıtlayan Burns, Ukrayna'yı 24 Şubat'ta işgale başlaması sonrası Rusya'yla ilgili ilk kapsamlı değerlendirmesini yaptı.

Burns, "Açıkçası çok endişeliyiz. Başkan Joe Biden'ın çok kaygılı olduğunu, nükleer çatışmanın mümkün olduğu bir eşikten ve üçüncü dünya savaşından kaçınmaya çalıştığını biliyorum" dedi.

Rusya'nın elinde, birkaç kilotonluk patlama gücüne sahip; top, uçak veya kısa menzilli füzelerle atılabilen taktik nükleer silahlardan yaklaşık 2 bin adet olduğu sanılıyor.

Rusya'nın askeri doktrini, Kremlin'in, Batı ile konvansiyonel bir çatışmada işlerin kötü gitmesi halinde, inisiyatifi yeniden kazanmak için gerektiğinde taktik nükleer silah kullanmasını öngörüyor.

'Rusya tehlikeli ancak gerileyen bir güç'

CIA Başkanı William Burns konuşmasında ayrıca Rusya'nın tehlikeli ancak gerileyen bir güç olduğunu söyledi. Burns, "Putin neredeyse mistik bir inanca sahip, Rusya'nın etki alanını yeniden inşa etmenin kaderi olduğunu düşünüyor" dedi.

Burns bununla birlikte, kavgacı ve revizyonist bir Rusya'nın giderek daha çaresiz bir ülke olabileceğine dikkat çekti.

Putin'in öfkeli ve hırslı bir lider olduğunu ancak kendisini güvende hissetmediğini vurgulayan Burns, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kasım ayında kendisini Moskova'ya gönderdiğini açıkladı.

Burns, Biden'ın o dönem kendisinden, ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal planlarından duydukları kaygıyı Putin'e iletmesini istediğini söyledi.

CIA Başkanı, Ukrayna'ya sağladıkları istihbaratın savaşın gidişatında "hayati" rol oynadığını kaydetti.

Burns, 2005-2008 yıllarında ABD'nin Rusya Büyükelçisi olarak görev yapmıştı.

Ukraytna savaşı: CIA Başkanı Burns, Putin'in Ukrayna'da nükleer silah kullanabileceğini söyledi
Ukraytna savaşı: CIA Başkanı Burns, Putin'in Ukrayna'da nükleer silah kullanabileceğini söyledi
Ukraytna savaşı: CIA Başkanı Burns, Putin'in Ukrayna'da nükleer silah kullanabileceğini söyledi
Ukraytna savaşı: CIA Başkanı Burns, Putin'in Ukrayna'da nükleer silah kullanabileceğini söyledi
Ukraytna savaşı: CIA Başkanı Burns, Putin'in Ukrayna'da nükleer silah kullanabileceğini söyledi
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