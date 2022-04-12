Uluslararası 600'den fazla şirket, Rusya'yı terk etti - Son Dakika
Üye Girişi

Uluslararası 600'den fazla şirket, Rusya'yı terk etti

12.04.2022 11:34
Uluslararası 600'den fazla şirket, Rusya'yı terk etti

ABD'de Yale Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, Ukrayna'daki savaş nedeniyle 600'den fazla şirketin Rus pazarından tamamen çekildiği ifade edildi.

ABD'de Yale Üniversitesi'nde yapılan araştırmada, Ukrayna'daki savaş nedeniyle 600'den fazla şirketin Rus pazarından tamamen çekildiği ifade edildi.

Rusya'nın 24 Şubat'ta başlattığı savaşın ardından Yale Üniversitesi, 1000 uluslararası şirketi takibe aldı. Aralarında akaryakıt, çevrimiçi alışveriş ve havayolu şirketleri de olmak üzere 600'den fazla şirketin, Rus pazarından tamamen çekildiği ifade edildi. Bazı şirketlerin ise savaş nedeniyle sadece faaliyetlerini durdurduğu gözlemlendi. Faaliyetlerini durduran şirketler arasında çoğunlukla gıda ve fast food şirketleri yer aldı. Herhangi bir işlem yapmayan şirketlerin ise genellikle elektronik cihaz üreten ve satışını yapan şirketler olduğu görüldü. Yale Üniversitesinden yapılan açıklamada, bazı şirketlerin sadece yaptırımlar çerçevesinde hareket ettiği, bazılarının ise yaptırımların üzerinde tepki göstererek pazarı tamamen terk ettikleri belirtildi.


YORUMLAR
500
Rusya: Kinjal füzesi ile Ukrayna ordusunun yeraltı komuta merkezini vurduk Rusya: Kinjal füzesi ile Ukrayna ordusunun yeraltı komuta merkezini vurduk Son dakika haberi! Rusya: İrpin'de Rus askerlerinin sivilleri katlettiği suçlamasıyla provokasyon hazırlandı Son dakika haberi! Rusya: İrpin'de Rus askerlerinin sivilleri katlettiği suçlamasıyla provokasyon hazırlandı

Ukrayna, Rusya, Savaş, Rus, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Uluslararası 600'den fazla şirket, Rusya'yı terk etti - Son Dakika


Son Dakika
11:31 Ergun Poyraz'a saldırı olayında 6 kişi gözaltına alındı
11:28 Evlilik programlarıyla tanındı, dine yöneldi, şimdi sarıkla dolaşıyor! Meriç Erkan: Sarık ve şalvar giyinmek daha büyük sevap!
11:21 Çok ucuz fiyatlarıyla tanınan Primark, Türkiye'ye geliyor: Özel ekip gönderip Türkiye pazarını araştırdılar
11:14 Defineciler yerin altını köstebek gibi kazmış: 35 metrelik çukur jandarmayı bile şaşırttı
11:07 İkinci Kobani soruşturmasında gözaltına alınanlar netleşmeye başladı: Çoğu HDP'nin eski yöneticileri
11:05 Tedirgin eden görüntü! Her yıl pembe olan Küçük Göl bu yıl kahverengi oldu
11:00 Canlı yayında "Savaşa hayır" pankartı açmıştı! Rus editör artık Alman gazetesinde çalışacak
10:52 Thodex vurguncusu Faruk Fatih Özer hakkında şok gerçek: Meğer yıllar önce o da dolandırılmış, bütün parasını kaptırmış
10:31 ABD'de feci olay! Okul servisi bekleyen çocuk köpek saldırısına uğradı
10:27 Victoria Beckham oğlunun düğünü için özel tasarlatmış! İşte o elbisenin detayları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2022 11:39:36. #1.11#
SON DAKİKA: Uluslararası 600'den fazla şirket, Rusya'yı terk etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement