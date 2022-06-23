UNESCO: Gelecek 30 yıl içinde Akdeniz'de 1 metreyi aşan tsunami olacak - Son Dakika
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UNESCO: Gelecek 30 yıl içinde Akdeniz'de 1 metreyi aşan tsunami olacak

23.06.2022 15:09
UNESCO: Gelecek 30 yıl içinde Akdeniz'de 1 metreyi aşan tsunami olacak

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, Portekiz'de yapılacak Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı'nda "Tsunamiye Hazır" programını açıklayacağını duyurdu.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO, Portekiz'de yapılacak Birleşmiş Milletler Okyanus Konferansı'nda "Tsunamiye Hazır" programını açıklayacağını duyurdu. UNESCO tarafından dün yapılan açıklamada, program dahilinde 2030 yılına kadar deniz veya okyanusta kıyısı bulunan ülkelerin hepsini "Tsunamiye Hazır" hale getirileceği, 30 yıl içinde Akdeniz'de 1 metreyi aşan tsunami olacağı belirtildi.

Portekiz'in başkenti Lizbon'da gelecek hafta UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay tarafından açılanacak tsunami eğitim programı dahilinde halihazırda Karayipler, Pasifik ve Hint Okyanusu bölgelerindeki 21 ülkede 40 topluluğun pilot uygulama olarak eğitildiği belirtildi. UNESCO açıklamasında Tsunamilerin, nispeten seyrek meydana geldiğini ancak düşünülenden daha sık gerçekleştiğini ifade etti. Örneğin, ABD'nin ev sahipliği yaptığı Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, yılda ortalama 7 olmak üzere 125 tsunami olayını kaydettiği vurgulandı.

AKDENİZ'DE 1 METRELİK DALGADünya genelinde tsunamilerin çoğunlukla Pasifik ve Hint Okyanusu bölgelerindeki halkı etkilese de istatisklere göre gelecek 30 yıl içinde Akdeniz'de 1 metreyi aşan tsunami dalgasının meydana geleceği öngörüldü. UNESCO, tsunamilerin yüzde 78'inin deprem gibi sismik hareketlerden, yüzde 10'unun volkanik olaylardan ve heyelanlardan, yüzde 2'sinin ise meteorolojik olaylardan kaynaklandığını vurguladı.UNESCO program dahilinde kıyı halkının tsunamilere karşı hazırlıklı olmalarını sağlamak, can kaybını, geçim kaynakları ve mal kayıplarını en aza indirgenmesinin amaçlandığı belirtildi.

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Kaynak: DHA

Portekiz, Akdeniz, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya UNESCO: Gelecek 30 yıl içinde Akdeniz'de 1 metreyi aşan tsunami olacak - Son Dakika

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