Ünlü ABD'li oyuncu Richard Chamberlain hayatını kaybetti - Son Dakika
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Dünya

Ünlü ABD'li oyuncu Richard Chamberlain hayatını kaybetti

Ünlü ABD\'li oyuncu Richard Chamberlain hayatını kaybetti

90 yaşındaki ABD'li oyuncu Richard Chamberlain, Hawaii'de geçirdiği felç sonrası yaşamını yitirdi. Chamberlain, 'Geçmişi Olmayan Adam', 'Terlik ve Gül', 'Monte Kristo Kontu', 'Süleyman'ın Hazinesi, Dr. Kildare', 'Shogun' ve 'Gazap Kuşları' gibi birçok film ve dizide rol almıştı.

30.03.2025 23:24
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ABD'li oyuncu Richard Chamberlain'in Hawaii'de geçirdiği felç sonrası oluşan komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı.

DÜNYACA ÜNLÜ OYUNCU HAYATINI KAYBETTİ

ABD'li dünyaca ünlü oyuncu Richard Chamberlain, 90 yaşında hayatını kaybetti. Chamberlain'in dün öğleden sonra Hawaii'de geçirdiği felç sonrası oluşan komplikasyonlar nedeniyle yaşamını yitirdiği açıklandı.

ABD'li oyuncu Chemberlain, 'Geçmişi Olmayan Adam', 'Terlik ve Gül', 'Monte Kristo Kontu', 'Süleyman'ın Hazinesi, Dr. Kildare', 'Shogun' ve 'Gazap Kuşları' gibi film ve dizilerde rol aldı.

RİCHARD CHAMBERLAİN KİMDİR?

1934 yılında Beverly Hills'te doğan Richard Chamberlain, gençliğinde oyunculukla ilgilenmeden önce Pomona College'da resim eğitimi aldı.

ABD ordusunda görev yaptıktan sonra oyunculuk eğitimi almaya başladı ve 1961 yılında başrolünü üstlendiği Dr. Kildare dizisiyle tanındı. Bu rol, onu bir anda gençlik idolüne dönüştürdü. 1963-1965 yılları arasında Photoplay dergisi tarafından üç yıl üst üste 'en popüler erkek oyuncu' seçildi.

1980'lerde televizyonun 'mini dizi kralı' olarak anılan Chamberlain, Shogun ve The Thorn Birds gibi büyük yapımlarda başrolde yer aldı. Özellikle The Thorn Birds, ABD'de televizyon izleyicisinin yüzde 60'ına ulaştı ve 16 dalda Emmy adaylığı kazandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Ünlü ABD'li oyuncu Richard Chamberlain hayatını kaybetti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Serkan Çopur:
    Yav admin sözde son dakika harberleri veriyorsun adam dün öldü bugün paylaşım yapıyorsun biraz hızlı ol anlık paylaş yav 7 0 Yanıtla
  • megan goldberg:
    The only thing I crave more than your conversation is the feeling of your hand in mine. f1nd me on megangoldberg_mooo_com change _ to dot 0 2 Yanıtla
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