Uraloğlu Tacikistan ile Ulaşım İş Birliğini Güçlendiriyor

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, '3'üncü Birleşmiş Milletler Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Türkmenistan'ın Avaza kentinde Tacikistan Ulaştırma Bakanı Azim İbrohim ile bir araya geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tacikistan Ulaştırma Bakanı Sayın Azim İbrohim ile ikili bir görüşme gerçekleştirdik. Ulaştırma alanındaki iş birliğimizi geliştirmek üzere değerlendirmelerde bulunduk. Türkiye olarak dost ülke Tacikistan ile ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacak adımlar atmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.