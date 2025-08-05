ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, '3'üncü Birleşmiş Milletler Denize Kıyısı Olmayan Gelişmekte Olan Ülkeler Konferansı'na katılmak üzere bulunduğu Türkmenistan'ın Avaza kentinde Tacikistan Ulaştırma Bakanı Azim İbrohim ile bir araya geldi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tacikistan Ulaştırma Bakanı Sayın Azim İbrohim ile ikili bir görüşme gerçekleştirdik. Ulaştırma alanındaki iş birliğimizi geliştirmek üzere değerlendirmelerde bulunduk. Türkiye olarak dost ülke Tacikistan ile ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacak adımlar atmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Dünya › Uraloğlu Tacikistan ile Ulaşım İş Birliğini Güçlendiriyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?