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Uzayda Devasa Halka Şeklinde Bir Yapı Keşfedildi - Son Dakika
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Uzayda Devasa Halka Şeklinde Bir Yapı Keşfedildi

İngiliz bilim insanları, uzayda devasa ve halka şeklinde bir yapı olan 'Büyük Halka'yı keşfettiklerini duyurdu. Bu yapı, Dünya'dan 9.2 milyar ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Ayrıca, 'Büyük Halka' ile daha önce keşfedilen 'Dev Yay'ın birbirlerine çok yakın olduğu ve kozmolojik komşular oldukları belirtildi. Bu keşif, mevcut kozmolojik teorilere göre beklenmeyen bir ölçekte yapıların varlığını gösteriyor.

Uzayda Devasa Halka Şeklinde Bir Yapı Keşfedildi
12.01.2024 - 10:35,
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İngiliz bilim insanları uzayda devasa, halka şeklinde bir yapı keşfettiklerini duyurdu. Dev yapı, 'Büyük Halka' olarak adlandırıldı.

Central Lancashire Üniversitesi'nden keşifle ilgili dün yapılan araştırmada, uzayda devasa ve halka şeklinde bir yapı keşfedildiği, 'Büyük Halka' olarak adlandırılan bu keşfin Dünya'dan 9.2 milyar ışık yılı uzakta olduğu belirtildi. Açıklamada, "Çapı yaklaşık 1.3 milyar ışık yılı, çevresi ise yaklaşık dört milyar ışık yılıdır. Eğer dışarı çıkıp onu doğrudan görebilseydik, Büyük Halka'nın çapını kaplamak için yaklaşık 15 dolunay gerekirdi" denildi.

2 yıl önce 'Dev Yay' adını verdikleri bir başka yapı bulduklarına dikkat çeken bilim insanları, Büyük Halka ve Dev Yay'ın uzayda birbirlerinden yalnızca 12 derece uzaklıkta ve 'kozmolojik komşular' oldukları ifade edildi.

"BU KEŞİF BİZDEN O KADAR UZAKTA Kİ BİZE ULAŞMASI EVRENİN ÖMRÜNÜN YARISI ALDI"

Central Lancashire Üniversitesi doktora öğrencisi Alexia Lopez tarafından keşfedilen ikinci ultra büyük yapı olan 'Büyük Halka' ile ilgili olarak Lopez, "Büyük Halka ve Dev Yay bizden aynı uzaklıkta, Çoban Boötes takımyıldızının yakınındadır, bu da onların evrenin şimdiki yaşının yalnızca yarısı kadar olduğu aynı kozmik zamanda var oldukları anlamına geliyor. Aynı zamanda gökyüzünün aynı bölgesindeler, gece gökyüzünü gözlemlerken birbirlerinden yalnızca 12 derece uzaktalar.

Bu kadar yakın konfigürasyonda iki olağanüstü ultra büyük yapının tanımlanması, bunların birlikte daha da olağanüstü bir kozmolojik sistem oluşturma olasılığını artırıyor. Baktığımız bu veriler o kadar uzakta ki bize ulaşması evrenin ömrünün yarısını aldı; yani evrenin şimdikinden yaklaşık 1.8 kat daha küçük olduğu bir dönemden bu yana. Büyük Halka ve Dev Yay, evreni ve onun gelişimini anlamaya çalışırken, hem tek tek hem de birlikte bize büyük bir kozmolojik gizem sunuyor" dedi.

"MEVCUT TEORİLERE GÖRE BU ÖLÇEKTE YAPILARIN MÜMKÜN OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORDUK"

Açıklamada, "Kozmolojik İlke, evrenin görebildiğimiz kısmının, evrenin geri kalanının nasıl olmasını beklediğimizin adil bir örneği olarak görüldüğünü varsayar. Evrene büyük ölçekte baktığımızda maddenin uzayda her yere eşit şekilde dağılmasını bekleriz, dolayısıyla belli bir boyutun üzerinde gözle görülür düzensizliklerin olmaması gerekir.

Kozmologlar yapıların mevcut teorik boyut sınırını 1.2 milyar ışık yılı olarak hesaplıyorlar, ancak bu yapıların her ikisi de çok daha büyük; Dev Yay neredeyse üç kat daha büyük ve Büyük Halka'nın çevresi Dev Yay'ın uzunluğuyla karşılaştırılabilir. Mevcut kozmolojik teorilere göre bu ölçekte yapıların mümkün olduğunu düşünmüyorduk. Gözlemlenebilir evrenimizin tamamında belki de son derece büyük bir yapı bekleyebiliriz. Ancak Büyük Halka ve Dev Yay iki devasa yapı ve hatta kozmolojik komşular, bu da olağanüstü derecede büyüleyici" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA
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