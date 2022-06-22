Vladimir Putin'in en güvendiği albayı başından vurulmuş halde bulundu! Hastaneye kaldırıldı ama durumu ağır - Son Dakika
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Vladimir Putin'in en güvendiği albayı başından vurulmuş halde bulundu! Hastaneye kaldırıldı ama durumu ağır

22.06.2022 15:46
Vladimir Putin'in en güvendiği albayı başından vurulmuş halde bulundu! Hastaneye kaldırıldı ama durumu ağır

Rus lider Vladimir Putin'in, nükleer kodların bulunduğu evrak çantasını taşımakla görevli eski Albay Vadim Zimin evinde başından vurulmuş halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Zimin'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer çantasını taşıyan, eski Rus Albay Vadim Zimin evinde saldırıya uğradı. Başından vurulan 53 yaşındaki albay apar topar hastaneye kaldırılırken, durumunun kritik olduğu belirtildi.

PUTİN'İN EN GÜVENDİĞİ İSİMDİ

Rusya Federal Güvenlik Servisi'nde uzun yıllardır görev alan Zimin, Putin'e yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinde sık sık eşlik ediyordu. Kaynaklardan edinilen bilgilerde ise Zimin'in, Putin'in en güvendiği isim olduğu aktarıldı.

EV HAPSİNDE TUTULUYORDU

Öte yandan Vadim Zimin bir süredir rüşvet aldığı gerekçesi üzerine ev hapsinde tutuluyordu.

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SON DAKİKA: Vladimir Putin'in en güvendiği albayı başından vurulmuş halde bulundu! Hastaneye kaldırıldı ama durumu ağır - Son Dakika
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