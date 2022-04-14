Vücut geliştirme şampiyonu Cedric McMillan 44 yaşında öldü - Son Dakika

Amerikalı vücut geliştirme şampiyonu Cedric McMillan öldü. 44 yaşındaki sporcu, bir süre önce geçirdiği trafik kazasının ardından kalp rahatsızlıkları ve Covid-19 gibi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ordusu ve Ulusal Muhafızlar'da uzun süreli tecrübesi olan McMillan, kıdemli bir sporcu ve prestijli Arnold Classic müsabakasının 2017 galibiydi.

Ölümü, sponsoru Black Skull USA tarafından doğrulandı ancak nedeni kamuoyuna açıklanmadı.

McMillan ABD'de son bir yılda ölen üçüncü vücut geliştirme sporcusu oldu.

Black Skull USA Instagram'da yaptığı açıklamada, "Arkadaşımız ve kardeşimiz @cedricmcmillan'ın bugün vefat ettiğini size bildirmekten üzüntü duyuyoruz. Cedric bir sporcu, yoldaş, arkadaş ve baba olarak çok özlenecek." dedi.

McMillan 2009 yılında profesyonel vücut geliştirme kariyerine başladı. Ve bundan 8 sene sonra, adını vücut geliştirme sporcusu, aktör ve eski California valisi olan Arnold Schwarzenegger'den alan Arnold Classic'in 2017 müsabakası dahil çok sayıda ödül aldı.

Ancak ünlü sporcu ciddi bir bisiklet kazası geçirdiği 2020 yılından sonra, kalp rahatsızlıkları ve Covid-19 gibi sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu. Bu süreçte yarışlardan da uzak kaldı.

Kasım 2021'de Generation Iron adlı vücut geliştirme dergisiyle yaptığı röportajda McMillan, Temmuz ayında kalp sorunları nedeniyle "ölüme çok yaklaştığını" söyledi.

Arnold Classic'i organize eden Arnold Spor Festivali, McMillan'ın ölümünü öğrenmenin "üzücü" olduğunu söyledi.

Festival, Instagram üzerinden, "Destansı kişiliği, bulaşıcı gülümsemesi, nazik kalbi ve hem rakipleri hem de hayranları tarafından sevilen mizah anlayışı ile tanınan Cedric çok özlenecek." mesajını paylaştı.

Ölen diğer üç vücut geliştirme sporcusundan 37 yaşındaki George Peterson, steroidlerin neden olduğuna inanılan kalp problemlerinden sonra Ekim ayında yaşamını yitirdi. Shawn Rhoden'in ise Kasım ayında kalp krizinden öldüğü bildirildi.