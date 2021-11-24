Üye Girişi
WHO'dan uyarı: Avrupa 700 bin ek Covid ölümüyle karşı karşıya kalabilir - Son Dakika
BBC

WHO'dan uyarı: Avrupa 700 bin ek Covid ölümüyle karşı karşıya kalabilir

24.11.2021 10:49
WHO'dan uyarı: Avrupa 700 bin ek Covid ölümüyle karşı karşıya kalabilir

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Mart ayına kadar Avrupa ve Asya'nın bazı kesimlerinde 700 bin kişinin daha Covid'den ölebileceği uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Mart ayına kadar Avrupa ve Asya'nın bazı kesimlerinde 700 bin kişinin daha Covid'den ölebileceği uyarısında bulundu.

WHO'nun Avrupa bölgesi olarak tanımladığı 53 ülkedeki ölü sayısı 1,5 milyonu geçmiş durumda.

WHO, Mart 2022 itibariyle 49 ülkedeki yoğun bakım ünitelerinin "yüksek ya da aşırı baskı" altına girebileceğini belirtti.

Avrupa'daki vaka artışları, Avusturya'nın tam kapanmaya gitmesine neden olurken, diğer ülkeler de yeni önlemleri değerlendiriyor.

Fransa, Almanya ve Yunanistan'da bireylerin tam aşılı olarak kabul edilmeleri için takviye Covid-19 aşılarını yaptırmış olmaları planlanıyor.

Ancak bazı ülkelerde yeni önlemler sert protestolarla karşılandı. Hollanda'daki kısmi kapanma nedeniyle birkaç gece eylemciler polisle çatıştı.

WHO, açıklamasında Covid'in Avrupa bölgesinde başlıca ölüm nedeni olduğu belirtilirken "Mevcut eğilimler sürerse, gelecek yılın bahar aylarındaki toplam ölü sayısının 2,2 milyona çıkması öngörülüyor" denildi.

Teyitli Covid ölümlerinin neredeyse de iki katına çıkıp 4200'e ulaştığı vurgulandı.

Sadece Rusya'daki günlük ölü sayısı son dönemde 1200'ü buldu.

WHO çok sayıda aşısız insanın bulunması ve bazı ülkelerde Delta varyantanını hakim olmasının Avrupa bölgesindeki yüksek vaka sayısının ardındaki nedenlerden olduğunu belirtti.

WHO Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge, hala aşısı olmayan herkese aşı çağrısı yaptı.

Kluge "Hepimizin gereksiz trajediyi, yaşam kaybını önlemek ve bu kış mevsimine toplumda ve işletmelerdeki sorunları kısıtlamak için fırsatımız ve sorumluluğumuz var" dedi.

WHO Avrupa ülkeleri dışında, İsrail, Tacikistan ve Özbekistan gibi ülkeleri de Avrupa bölgesinde kabul ediyor.

WHO'dan uyarı: Avrupa 700 bin ek Covid ölümüyle karşı karşıya kalabilir

Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs, Mart, Asya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya WHO'dan uyarı: Avrupa 700 bin ek Covid ölümüyle karşı karşıya kalabilir - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Benzin, motorin ve otogaza 1 liranın üzerinde zam geliyor! 10:46 Benzin, motorin ve otogaza 1 liranın üzerinde zam geliyor! Adana'da bu kadar da olmaz dedirten an! Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü! 10:41 Adana'da bu kadar da olmaz dedirten an! Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü! Fatih Terim'e derbiden ağır fatura! 8 karşılaşmayı tribünden izleyebilir! 10:36 Fatih Terim'e derbiden ağır fatura! 8 karşılaşmayı tribünden izleyebilir!
Masumlar Apartmanı yeni bölüm ön izlemede Naci Safiye'yi öpüyor 09:08 Masumlar Apartmanı yeni bölüm ön izlemede Naci Safiye'yi öpüyor Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı 08:20 Miray Daner, yeni sevgilisi Oğulcan Engin'le fotoğrafını paylaştı Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı! 08:03 Bolu Belediyesi'nin tartışma yaratan kararı hakkında inceleme başlatıldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası yetkilisinden 'Naci Ağbal'lı döviz tepkisi 07:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevden aldığı Merkez Bankası yetkilisinden 'Naci Ağbal'lı döviz tepkisi Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum 21:12 Son Dakika! Erdoğan'dan öğretmenlere 3600 Ek Gösterge haberi: Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum

Son Dakika Haberleri
10:46 Benzin, motorin ve otogaza 1 liranın üzerinde zam geliyor!
10:40 Adana'da bu kadar da olmaz dedirten an! Eşine kızıp damdan atladı, komşusunun üzerine düştü!
10:37 Erken seçim tartışmaları, anket savaşları! Son anketi ORC açıkladı: Millet İttifakı önde!
10:36 Fatih Terim'e derbiden ağır fatura! 8 karşılaşmayı tribünden izleyebilir!
10:35 Meksika'da çete savaşları! Öldürdükleri hasımlarını şehrin farklı noktalarına asıyorlar!
10:25 Asgari ücreti beklemeyen firmalar, zammı erkene çekti!
10:16 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümünde çarpıcı ayrıntı! Ailesi tam tersi bölgeyi göstermiş
10:12 Yalancı dizisi 10. bölümle final yaptı! Başrol oyuncularından peş peşe veda paylaşımı geldi
10:10 Dolar yorumu yapanlara o isim de katıldı! Cübbeli Ahmet Hoca: Doların yeri dolar, vatanın yeri dolmaz!
10:01 Uluslararası bankalardan Merkez Bankası'na ilişkin yeni faiz tahmini yaptı: 2022'nin başında yüzde 20'lere çekebilir
Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri         
10:49
Müslüme'nin ağabeyine "İfadede ne söylediği" ve "Dedesinin neden tutuklandığı" soruldu: Ben konuşamıyorum, rahat değilim Müslüme'nin ağabeyine "İfadede ne söylediği" ve "Dedesinin neden tutuklandığı" soruldu: Ben konuşamıyorum, rahat değilim         
10:42
Erken seçim tartışmaları, anket savaşları! Son anketi ORC açıkladı: Millet İttifakı önde! Erken seçim tartışmaları, anket savaşları! Son anketi ORC açıkladı: Millet İttifakı önde!         
10:37
Meksika'da çete savaşları! Öldürdükleri hasımlarını şehrin farklı noktalarına asıyorlar! Meksika'da çete savaşları! Öldürdükleri hasımlarını şehrin farklı noktalarına asıyorlar!         
10:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı Oktay Saral: Hepinizin canı cehenneme, müptezeller         
08:36
Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti Apartman bodrumunda tabancayla vurulan genç kız, hayatını kaybetti         
08:20
Uzun süredir meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, Oğlum dizisi ile ekranlara dönüyor Uzun süredir meme kanseriyle mücadele eden Canan Ergüder, Oğlum dizisi ile ekranlara dönüyor         
08:03
100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz 100 milyar dolarlık yatırım planı olan BAE'den Türkiye açıklaması: Yeni bir dönem başlatıyoruz         
07:25
Son dakika: Merkez Bankasından piyasadaki hareketlilikle ilgili açıklama: Kurlar serbest piyasa dinamiklerine göre belirlenmektedir Son dakika: Merkez Bankasından piyasadaki hareketlilikle ilgili açıklama: Kurlar serbest piyasa dinamiklerine göre belirlenmektedir         
18:04
Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı Yanlışlıkla kaplan dolu kafese giren yavru kedi dehşeti yaşadı         
17:06
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, döviz kurundaki yükseliş sonrası Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu ile görüştü         
17:06
Cem Uzan'dan korkutan ekonomi açıklaması: Çok yakında giysi-gıda takası başlayabilir Cem Uzan'dan korkutan ekonomi açıklaması: Çok yakında giysi-gıda takası başlayabilir         
16:08
Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız Döviz kuru rekor kırıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Ekonomisi güçlü Türkiye'ye hiç olmadığı kadar yakınız         
15:36
Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş Müslüme Yağal'ın tutuklanan dedesi, drone ile yapılan arama çalışmalarını izlemiş         
14:42
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: Cumartesi Anneleri haklı ama Diyarbakır Anneleri de haklı         
14:39
Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın Seren Serengil'den Aynur Aydın'a olay sözler: Kılıfını hazırladın         
14:35
Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı Çektirdikleri hatıra fotoğrafına bakan arkadaşlar, esrarengiz cisim karşısında şaşkınlık yaşadı         
14:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2021 10:55:19. #1.11#
SON DAKİKA: WHO'dan uyarı: Avrupa 700 bin ek Covid ölümüyle karşı karşıya kalabilir - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement