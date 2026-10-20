Witkoff ve Kushner, Oslo\'da Zelenski ile Ukrayna görüşmelerine katılacak

(ANKARA) – Norveç hükümeti, ABD Özel Temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'ın, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ve Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store arasında Ukrayna'daki duruma ilişkin yapılacak görüşmelere katılacağını bildirdi.

Norveç hükümetinden bugün yapılan açıklamada, Witkoff ve Kushner'ın bugün Oslo'da Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ve Norveç Başbakanı Store arasında gerçekleştirilecek görüşmelere katılacağı belirtildi. Açıklamada, Ukrayna'nın ABD özel temsilcileri Witkoff ve Kushner'ın görüşmelere katılmasını talep ettiği kaydedildi. Store, iki temsilcinin görüşmelere katılabilecek olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Store, diplomatik girişimlerin daha önce farklı ülkelerde yürütüldüğünü belirterek, Norveç ve Finlandiya'nın bu çalışmaları sürdürmekten memnuniyet duyduğunu bildirdi. Store, görüşmelerin amacının diplomatik çabaları daha yapıcı bir zemine taşımak olduğunu vurguladı. Norveç hükümetinin açıklamasına göre Witkoff, görüşmelere katılmak üzere Oslo'ya gidecek, Kushner ise toplantılara uzaktan bağlanacak.