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Yahudilerin cami basıp dans ettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti - Son Dakika

Yahudilerin cami basıp dans ettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti

29.09.2021 13:58

Filistin'in El Halil şehrindeki İbrahim Camii'ni basan Yahudiler içeride toplu bir şekilde dans etti. Görüntüler sosyal medyada tepki topladı.

Filsitin'de çekilen ve sosyal medyada paylaşılan bir video olay yarattı. Söz konusu görüntülerde, ülkenin El Halil şehrindeki İbrahim Camii'ni basan Yahudilerin içeride toplu bir şekilde dans ettiği anlara yer alıyor. Camiinin basılması kadar içeride yapılan dansın da yanlış olduğunu söyleyen birçok sosyal medya kullanıcısı, görüntülere tepki gösterdi.

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Diğer yandan İsrail polisi korumasında fanatik Yahudilerin her gün Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarına işaret eden Filistinliler, Tel Aviv yönetiminin Harem-i Şerif'i zamansal ve mekansal olarak bölmeye çalıştığını belirtiyor.

Yahudilerin cami basıp dans ettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti

İbrahim Camii, Mescit, Aksa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yahudilerin cami basıp dans ettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Yahudilerin cami basıp dans ettiği görüntüler sosyal medyada tepki çekti - Son Dakika
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