Yargıç'tan Trump'a Sınır Dışı Kararı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Yargıç'tan Trump'a Sınır Dışı Kararı

Yargıç\'tan Trump\'a Sınır Dışı Kararı

ABD yargıcı, Trump yönetiminin Venezuelalı göçmenleri sınır dışı etme yetkisini aştığına karar verdi.

02.05.2025 09:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de yargıç, Trump yönetiminin Venezuelalı göçmenleri sınır dışı etmek için savaş dönemlerinde başvurulan 'Yabancı Düşmanlar Yasası'nı kullanmasının 'hukuka aykırı' olduğuna karar verdi.

ABD Bölge Yargıcı Fernando Rodriguez, kararında yönetimin Venezuelalı göçmenleri sınır dışı etmek için Yabancı Düşmanlar Yasası'nı kullanarak yetkilerini aştığını ifade etti. Yönetimin terör örgütü olarak sınıflandırdığı Venezuela kökenli 'Tren de Aragua' çetesinin ABD'deki faaliyetlerinin, yasanın uygulanmasına yol açacak bir tehdit oluşturmadığını belirten Rodriguez, yönetimin bu yasaya dayanarak göçmenleri gözaltına alma, ülke içinde nakletme veya sınır dışı etme konusunda yasal yetkisi bulunmadığını bildirdi.

Rodriguez, kendi bölgesi olan Texas'ın güneyindeki Venezuelalı göçmenlerin Trump yönetimi tarafından sınır dışı edilmesini kalıcı olarak engelledi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Venezuela, Göçmenler, Politika, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yargıç'tan Trump'a Sınır Dışı Kararı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PFDK, kulüplere ceza yağdırdı Ceza almayan neredeyse yok PFDK, kulüplere ceza yağdırdı! Ceza almayan neredeyse yok
Fatih Terim’in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, 9 maç sonra kaybetti
Trump, İran’dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı Trump, İran'dan petrol alan ülkelere yaptırım uygulanacağını açıkladı
CHP’li Adnan Beker’in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı CHP'li Adnan Beker'in şoförü, aracı üzerine sürdüğü polis memurunu yaraladı
CHP’nin, ’’Vekilleri 1. Meclis’e götüren şoföre hapis talebi’’ iddiasına yalanlama CHP'nin, ''Vekilleri 1. Meclis'e götüren şoföre hapis talebi'' iddiasına yalanlama
Chelsea, İsveç’te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı Chelsea, İsveç'te şov yaptı, Real Betis taraftarıyla kazandı
Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı Manchester United ve Tottenham, finale göz kırptı
Konya’da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı Konya'da CHP konvoyuna silahlı saldırı iddiası asılsız çıktı
“Halil Falyalı’nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda’da öldürüldü“ iddiası "Halil Falyalı'nın muhasebecisi Cemil Önal Hollanda'da öldürüldü" iddiası
Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler Sebebi de bir o kadar ilginç Gülümseyen kadınların yer aldığı reklam afişlerini sansürlediler! Sebebi de bir o kadar ilginç
Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak Sağlık Bakanlığı 15 bin 342 sözleşmeli personel alacak

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2025 20:54:10. #7.13#
SON DAKİKA: Yargıç'tan Trump'a Sınır Dışı Kararı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.