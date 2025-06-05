Yaşar Güler NATO Toplantısında

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO üyesi ülkelerin Savunma Bakanları ile 'Aile Fotoğrafı' çekiminde yer aldı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO üyesi ülkelerin Savunma Bakanlarının iştirakiyle gerçekleşen geleneksel aile fotoğrafı çekimine katıldı" ifadeleri kullanıldı.
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