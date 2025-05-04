Yemen'den İsrail'e Füze Saldırısı - Son Dakika
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Yemen'den İsrail'e Füze Saldırısı

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Husi füzesi İsrail'in havalimanına düştü, dört kişi yaralandı; Netanyahu yanıtı görüşecek.

04.05.2025 17:43
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(ANKARA) - Yemen'den ateşlenen bir Husi füzesi, İsrail'in Ben Gurion Havalimanı yakınlarına düşerek dört kişinin yaralanmasına neden oldu. İsrail'in gelişmiş hava savunma sistemlerini aşan füze ülke kamuoyunda endişeye yol açtı. İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, bugün bakanlar ve savunma yetkilileriyle bir araya gelerek verilecek yanıtı görüşeceği bildirildi.

İsrailli yetkililer, Yemen'den ateşlenen bir füzenin bu sabah İsrail'in Ben Gurion havalimanının ana terminali yakınlarına düştüğünü bildirdi. İnternette yayınlanan doğrulanmamış görüntülerde, Tel Aviv'in yakınlarındaki havalimanı civarında siyah duman bulutu oluşturan bir mermi düştüğü, yakındaki bir yolda sürücülerin siper almak için kenara çekildikleri görüldü.

İsrail medyası, füzenin patlaması sonucu dört kişi yaralandı.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz yaptığı açıklamada, "Bize vurana biz yedi kat daha güçlü vururuz" dedi.

Füze yaklaşırken ülkenin çeşitli yerlerinde sirenler çaldı ve İsrail Hava Kuvvetleri füzenin önlenememesinin araştırıldığını söyledi.

Üst düzey İsrail polis komutanı Yair Hetzroni gazetecilere, füzenin, terminal üç otoparkının yakınına düşmesi sonucu oluşan krateri gösterdi. "Hemen arkamızdaki manzarayı görebilirsiniz, onlarca metre çapında ve yine onlarca metre derinliğinde bir çukur açılmış" diyen Hetzroni, önemli bir hasar olmadığını da sözlerine ekledi.

İsrail'de yayın yapan Channel 12 News, Netanyahu'nun, bugün bakanlar ve savunma yetkilileriyle bir araya gelerek verilecek yanıtı görüşeceğini bildirdi.

İsrailliler füzenin ülkedeki dört katmanlı hava savunma sistemini aşmasını "endişe verici" olarak nitelendirdi.

İsrail basını, "Hets 3" (Arrow 3) ve "THAAD" gibi ileri teknolojiye sahip iki savunma sisteminin bu füzeyi durdurmakta başarısız olduğunu bildirdi.

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Sare ise, Husilere bağlı El Mesire isimli televizyon kanalında yaptığı açıklamada, İsrail havaalanının "artık hava yolculuğu için güvenli olmadığını" söyledi.

Kaynak: ANKA

Güvenlik, Politika, İsrail, Dünya, Yemen, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yemen'den İsrail'e Füze Saldırısı - Son Dakika

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