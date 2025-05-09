Yeni Papa 14'üncü Leo Seçildi

Haber: Esma Çakır

(VATİKAN) - Vatikan'dan yükselen beyaz dumanla 14'üncü Leo'nun Papa seçilmesi dünya genelinde büyük yankı uyandırdı. Katolik Kilisesi'nin yeni ruhani lideri 14'üncü Leo'ya, farklı ülkelerden çok sayıda lider tebrik mesajı gönderdi.

Kardinaller meclisinin ikinci gününde yeni Papa'nın seçilmesi, tüm dünyada dikkatle izleniyor. Katolik Kilisesi'nin yeni lideri 14'üncü Leo'ya, dünya liderlerinden tebrik mesajları geldi. Mesajlarda barış, dinler arası diyalog ve küresel iş birliği vurgusu öne çıktı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Papa 14'üncü Leo'ya gönderdiği mektupta ülkesinin "(Hz İsa) Mesih'in Vekili ile olan sarsılmaz bağını" vurguladı. Meloni, "İtalya ve Avrupa medeniyetinin özünde inanç ve akıl arasında olağanüstü bir sentez vardır. Bu sentez, kişiyi merkeze koyan, hayatı kutsal gören, özgürlük ve eşitliği temel alan bir dünya görüşü oluşturmuştur" ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, X hesabından yaptığı paylaşımda Papa'nın seçilmesini "Katolik Kilisesi ve dünya genelindeki Katolikler için tarihi bir an" olarak nitelendirdi. Macron, "Papa 14'üncü Leo'ya, ve tüm Katoliklere kardeşlik mesajımı iletiyorum" dedi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da Papa'yı "Vatikan Şehri'nin devlet başkanı ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri" olarak seçilmesinden dolayı kutladı. Sheinbaum, "Dünya barışı ve refahı için insani anlaşmamızı yineliyorum" dedi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ise mesajında, "İsrail ile Vatikan arasındaki ilişkileri geliştirmeyi ve Kutsal Topraklar ile dünya genelinde Yahudi-Hristiyan dostluğunu güçlendirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. Herzog, Papa 14'üncü Leo'nun "tüm dinler ve halklar arasında köprüler kuracağı" umudunu paylaştı.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Papa'yı kutlarken "Modern dünyanın sorunlarına yönelik bakış açılarımızın büyük ölçüde örtüştüğünü memnuniyetle gözlemliyorum" dedi ve Papa'yı Belarus'a davet etti.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres, Papa 14'üncü Leo'nun seçilmesini tebrik ederek, "Vatikan ve BM arasındaki uzun soluklu iş birliğini geliştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi. Guterres, küresel krizlerin yaşandığı bir dönemde Papa'nın "barış, sosyal adalet, insan onuru ve merhamet" için güçlü bir ses olacağını söyledi.