Üye Girişi
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, Kovid kısıtlamaları sebebiyle düğününü iptal etti - Son Dakika

Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, Kovid kısıtlamaları sebebiyle düğününü iptal etti

23.01.2022 09:46
Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, Kovid kısıtlamaları sebebiyle düğününü iptal etti

Yeni Zelanda'da Omicron vakalarının yükselmesi sebebiyle bugün salgın kısıtlamalarının yürürlüğe gireceğini açıklayan Başbakan Jacinda Ardern, bu yaz yapılacak düğününü iptal ettiğini söyledi.

Yeni Zelanda'da Omicron vakalarının yükselmesi sebebiyle bugün salgın kısıtlamalarının yürürlüğe gireceğini açıklayan Başbakan Jacinda Ardern, bu yaz yapılacak düğününü iptal ettiğini söyledi.

Kovid-19 salgını boyunca sıkı kısıtlamalar getirerek ülkenin vaka sayılarını düşük tutan Başbakan Ardern, Omicron varyantı sebebiyle yükselen günlük vaka sayıları sebebiyle bugün gece 12'de ülkede sıkı kısıtlamalar uygulanacağını açıkladı. Başbakan Ardern basın toplantısında 100'den fazla katılımlı düğün ve doğum günü gibi etkinliklerin 25 kişiye düşürüleceğini belirterek "Bana gelince, düğünüm gerçekleşmeyecek ama pandemi nedeniyle böyle bir deneyim yaşayan birçok Yeni Zelandalı arasındayım. Bu durumda olan herkes için çok üzgünüm ama hepimiz çok dirençliyiz ve bunu birbirimiz için yaptığımızı anladığınızı biliyorum ve yaşamımıza devam etmemize yardımcı olacak" dedi.Basın toplantısında Başbakan'a düğünün iptali hakkında ne hissettiği sorulduğunda "Hayat böyle. Söylemek isterim ki diğer binlerce Yeni Zelandalıdan farkım yok" cevabını verdi.


YORUMLAR
500

Yeni Zelanda, Başbakan, Omicron, Dünya, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, Kovid kısıtlamaları sebebiyle düğününü iptal etti - Son Dakika Dünya


Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 10 yaralı Son Dakika! Kuzey Marmara Otoyolu Reşadiye Mevkii'nde yolcu otobüsü devrildi: 2 ölü, 10 yaralı         
09:41
Kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi! Refüje çarpan otobüsteki 40 yolcu ölümden döndü Kar yağışı kazaları da beraberinde getirdi! Refüje çarpan otobüsteki 40 yolcu ölümden döndü         
08:48
18 yaşındaki kızlarının şüpheli ölümü üzerine anne ve baba gözaltına alındı 18 yaşındaki kızlarının şüpheli ölümü üzerine anne ve baba gözaltına alındı         
08:37
Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu         
08:30
Meteoroloji'den sonra İstanbul'a bir uyarı da Vali Yerlikaya'dan: Bu gece başlıyor Meteoroloji'den sonra İstanbul'a bir uyarı da Vali Yerlikaya'dan: Bu gece başlıyor         
21:36
Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye         
20:21
Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı         
19:07
Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik         
18:46
Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı! Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı!         
18:06
Kanarya puanı zor aldı! Fenerbahçe, Sivasspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı Kanarya puanı zor aldı! Fenerbahçe, Sivasspor'la deplasmanda 1-1 berabere kaldı         
18:04
Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu         
16:38
AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor         
16:27
Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak         
11:33
Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi         
10:53
Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı Gazeteci Sedef Kabaş, "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla gözaltına alındı         
08:04
O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı O Ses Türkiye'nin şampiyonu kim oldu? İşte kazanan jüri ve yarışmacı         
08:03

Son Dakika Haberleri
09:40 Hadise, görümcesiyle 'Düm Tek Tek' şarkısı eşliğinde karşılıklı göbek attı
09:17 Ali Babacan'a resimli protesto! "Bu ilk değil" diyen gazeteciler isyan etti
09:16 Şarkı sözleri ile tepki çeken Sezen Aksu'yla ilgili Beren Saat'ten ilk paylaşım geldi
08:54 Hizmete gireli 1 ay bile olmamıştı! Çocuk hastanesinin tavanında çökme meydana geldi
08:42 Hadise'den Mehmet Dinçerler'in ailesiyle mutluluk pozları
08:36 18 yaşındaki kızlarının şüpheli ölümü üzerine anne ve baba gözaltına alındı
08:31 Amasya'da yolcu otobüsü buzlanma sebebiyle kontrolden çıktı: 30 yaralı var
08:29 Google'dan TBMM'ye rapor! Türkiye içerik kaldırma talebinde dünyada 4. ülke oldu
08:27 Bugün hava nasıl olacak? Kar yağışıyla beyaza bürünen İstanbul ve Ankara için peş peşe uyarılar geldi
01:12 Gülse Birsel'in elektrik faturasına tepkiler gelmeye devam ediyor! Gonca Vuslateri'den gündem olacak yorum
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2022 09:52:42. #1.11#
SON DAKİKA: Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, Kovid kısıtlamaları sebebiyle düğününü iptal etti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement