Sadece meyve, sebze ve anne sütü ile beslediği küçük oğlunun ölümüne sebebiyet veren vegan anneye büyük ceza - Son Dakika
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Sadece meyve, sebze ve anne sütü ile beslediği küçük oğlunun ölümüne sebebiyet veren vegan anneye büyük ceza

30.08.2022 15:33
Sadece meyve, sebze ve anne sütü ile beslediği küçük oğlunun ölümüne sebebiyet veren vegan anneye büyük ceza

Yetersiz beslenme yüzünden hayatını kaybeden küçük çocuğun vegan annesi, cinayetten suçlu bulunup tutuklanmıştı. Mahkeme, anneyi müebbet hapis cezasına çarptırdı. Öte yandan savcılar, çiftin yürümeye başlayan çocuğa anne sütü, çiğ meyve ve sebze yedirdiğini söylediğini söyledi. Polise göre 18 aylık erkek çocuk 8 kilogram ağırlığındaydı ve Eylül 2019'da yaşamını yitirdiği sırada 7 aylık bir bebekle aynı kilodaydı.

ABD'de 38 yaşındaki vegan anne Sheila O'Leary, bir süredir oğlu Ezra O'Leary'i sadece meyve, sebze ve anne sütü ile besleyerek ölümüne neden olma suçundan yargılanıyordu.

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDI

Mahkeme Sheila'yı birinci derece cinayetten suçlu bulmasının ardından müebbet hapis cezasına çarptırıldı. O'Leary, birinci derece cinayetin yanı sıra ağır çocuk istismarı ve kasten adam öldürmekle suçlanmıştı.

BABANIN DA AYNI CEZAYI ALMASI BEKLENİYOR

Kadının tutuklu yargılanan ve şu an hapiste olan eşi Ryan Patrick O'Leary'nin de aynı suçlamalarla hüküm giymesi bekleniyor.

2 ÇOCUKLARI DAHA VAR

Savcılar, çiftin yürümeye başlayan çocuğa anne sütü, çiğ meyve ve sebze yedirdiğini söylediğini söyledi. Polis birimlerine göre 18 aylık erkek çocuk 8 kilogram ağırlığındaydı ve Eylül 2019'da hayatını kaybettiği sırada 7 aylık bir bebekle aynı kilodaydı. ABD yargısına göre O'Leary'nin 3 ve 5 yaşlarında yetersiz beslenen iki çocuğu daha bulunuyor. Mahkeme kayıtlarına göre, Virginia'da daha önceki bir yetersiz beslenme davada bir çocuk biyolojik babasına iade edilmişti.

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SON DAKİKA: Sadece meyve, sebze ve anne sütü ile beslediği küçük oğlunun ölümüne sebebiyet veren vegan anneye büyük ceza - Son Dakika
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