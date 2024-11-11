Yolda yürürken otobüs çarptı! Hiçbir şey olmamış gibi kalkıp meyhaneye gitti

Dünya

"Mahkemede robot gibiydi, o hariç herkes ağladı"

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İngiltere'nin Reading kentinde yaşanan ve sosyal medyada yeniden viral olan olay, görenleri şaşkına çevirdi. 53 yaşındaki Simon Smith'e kaldırıma çıkan bir otobüs çarptı, ancak adam şaşırtıcı bir şekilde ayağa kalkıp yakındaki bara girdi.

Olay, Purple Turtle barının önünde gerçekleşti. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Smith'in maaş çekini yatırmak için bankaya giderken, arkasından gelen otobüsün kontrolden çıkarak kendisine çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle kaldırım boyunca savrulan Smith, mucizevi bir şekilde hemen ayağa kalkıp bara sığındı.

TIR şoförü olan Smith, "Herkes bira içmeye gittiğimi düşünüyor ama aslında güvenli bir yer aradım" açıklamasını yaptı. Kazada omuz ve kaburga kırıkları yaşayan Smith, "O gün eşim ve beş yaşındaki çocuğumla orada olabilirdim, hayatta olduğum için çok şanslıyım" dedi.

41 yaşındaki otobüs şoförü Cheikh Daouda Senghor, tehlikeli araç kullanmayı kabul etti. Mahkemede, viraja hızlı girerken freni yerine yanlışlıkla gaza bastığı ortaya çıktı. Dört yıllık otobüs şoförü olan Senghor'a ertelemeli hapis cezası ve 24 ay ehliyet askı cezası verildi.

Hakim Paul Dugdale, Smith'in hayatta kalmasını "tam bir mucize" olarak nitelendirdi. Kazanın ardından Senghor işini kaybetti ve mağdurdan özür diledi. İlginç bir detay olarak, Senghor olay yerinde Smith'e yardım ederken, bir hırsız şoförün pasaport ve değerli eşyalarının bulunduğu çantasını çaldı.