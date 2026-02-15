YPG elebaşı Abdi'den skandal talep - Son Dakika
Dünya

YPG elebaşı Abdi'den skandal talep

YPG elebaşı Abdi\'den skandal talep
15.02.2026 18:32
Suriye'de ateşkesi kabul eden YPG elebaşı Mazlum Abdi'den skandal bir açıklama geldi. Suriye Dışişleri Bakanı'nın, "YPG'nin otonomi bölge talebi yok" açıklamasına yanıt veren Abdi, "Biz, yerel bir Kürt yönetimi stiyoruz. Adı her ne olursa olsun; önemli olan bunun Kürt olması ve bölgesel yönetim tarzını korumasıdır." dedi

Almanya, 62. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında çok sayıda isme ev sahipliği yaptı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Münih'te terör örgütü PKK/ YPG'nin Suriye uzantısı olan Suriye Demokratik Güçleri (SDG) elebaşı Mazlum Abdi ile bir araya geldi.

ABDİ'DEN SKANDAL ÇIKIŞ

Görüşmeden sonra Abdi açıklamalarda bulundu. Suriye Dışişleri Bakanı Esad Şeybani'nin "SDG'nin otonomi talebi yok" sözlerine yanıt veren Abdi, skandal bir çıkışa imza attı. Suriye yönetiminin "isimler ve kavramlar" konusunda sorun yaşadığını savunan Abdi, esas taleplerinin Kürtlerin kendi bölgelerinde kendilerini yönetmesi olduğunu söyledi.

"BİZ YEREL KÜRT YÖNETİMİ İSTİYORUZ"

Abdi, "Suriye devletinin unvanlar ve kavramlarla ilgili sorunları var. Ancak biz, yerel bir Kürt yönetimi/hükmü istiyoruz. Adı her ne olursa olsun; önemli olan bunun Kürt olması ve bölgesel yönetim tarzını korumasıdır. Herkesin kendini güvende hissettiği, Kürt özelliklerinin ve kültürünün korunduğu, Kürtlüğe saldırının olmadığı ve Kürtlerin kendi bölgelerini bizzat kendilerinin yönettiği bir yapı istiyoruz" dedi.

SURİYE'DE YPG İLE VARILAN ATEŞKES

Şam yönetimiyle YPG arasında 18 Ocak'ta varılan "Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması", örgütün Fırat Nehri'nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke'deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.

YPG'nin anlaşmaya uymaya yanaşmaması üzerine 19 Ocak'ta çatışmalar yeniden başlamıştı. Suriye yönetimi, 20 Ocak'ta yaptığı açıklamada, entegrasyon için terör örgütü YPG'ye 4 günlük süre tanıdığını ve ateşkes ilan ettiğini duyurmuştu.

Bu ateşkes 24 Ocak'ta 15 günlüğüne uzatılmıştı. 30 Ocak'ta ise Şam yönetimi ile terör örgütü YPG arasında ateşkes ve kademeli entegrasyonu öngören yeni bir mutabakata varıldığı duyurulmuştu.

Güncel, Suriye, Dünya, YPG, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Mehmet med Mehmet med:
    Sıkandal olan ne . Yani bu kadar size batan ne ? 22 24 Yanıtla
    Hakim ATMACA Hakim ATMACA:
    Yaşasın ABD yaşasın israil 1 18
  • Abdurrahman Genzileli Abdurrahman Genzileli:
    O iş zor heval 37 9 Yanıtla
  • Vedat Demir Vedat Demir:
    Almanya'da Katıldığı program da Avrupa ülkeleri ve ABD'den onay aldı bir kaç yıl içinde istediklerini alacaklar tıpkı kuzey Irak modeli gibi 11 20 Yanıtla
  • Samet Alhan Samet Alhan:
    var ırak ın kuzeyinde gidin oraya 15 7 Yanıtla
    fenerbahce343434 fenerbahce343434:
    Oda kalmayacak inşallah 2 0
  • mehmet karatas mehmet karatas:
    Neden mesajlarımı yayınlamıyorsunuz. Sıkınıtınız nedir? Kime hizmet ediyorsunuz? 4 2 Yanıtla
    Dene Mene Dene Mene:
    bunu bazen banada yapıyorlar, orada oturan kişi kafaya göre takılıyor veya Arda niyetli beğenmediği mesajları yayınlanıyor 0 1
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
