YPG/SDG\'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler

Suriye hükümeti, terör örgütü YPG/SDG'den temizlenen bölgelerde güvenliği ve toplumsal istikrarı sağlamak amacıyla uzlaşma merkezleri kurdu. Bu merkezlerde teslim olan eski örgüt mensuplarına "eman belgesi" verilerek, kendilerine herhangi bir yaptırım uygulanmayacağı garanti altına alındı.

EMAN BELGESİ İÇİN FOTOĞRAF VE PARMAK İZİ ŞARTI

Terör örgütünün kontrolünden çıkarılan mahallelerde yaşayan ve geçmişte YPG/SDG saflarında yer alan kişiler, Suriye hükümeti tarafından oluşturulan uzlaşma merkezlerine başvurmaya başladı. Başvurular sırasında fotoğraf çekimi ve parmak izi alınırken, teslim olan kişiler varsa silahlarını ve ilgili evraklarını da yetkililere veriyor. Bu işlemlerin ardından düzenlenen eman belgesi, başvuru sahibine teslim ediliyor ve dokunulmazlık güvencesi sağlanıyor.

AMAÇ TOPLUMA YENİDEN ENTEGRASYON

Yeni Şafak'ın haberine göre, Şeyh Maksut Uzlaşı Merkezi Müdürü Malik Suud, İçişleri Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmanın temel amacının, geçmişte silahlı gruplarda yer almış kişilerin yeniden topluma ve normal hayata sorunsuz şekilde kazandırılması olduğunu söyledi. Suud, sürecin titizlikle yürütüldüğünü ve güvenlik birimleriyle koordinasyon halinde ilerlediğini vurguladı.

BAŞVURULAR 3 BİNİ AŞTI

Yoğun ilgi gören uygulamaya şu ana kadar 3 binden fazla kişinin başvurduğu bildirildi. Suud, 1000 başvurunun tamamlandığını, 1000 başvurunun ise değerlendirme sürecinde beklediğini belirterek, uzlaşma merkezinin yıl sonuna kadar faaliyetlerini sürdüreceğini ifade etti.

*Eman, "güvence altına almak, himaye etmek, can güvenliğini sağlamak" anlamlarında kullanılmaktadır.