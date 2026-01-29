YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler - Son Dakika
YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler

YPG/SDG\'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler
29.01.2026 14:24
Suriye hükümeti, terör örgütü YPG/SDG'den temizlenen bölgelerde uzlaşma merkezleri kurdu. Teslim olanlara eman belgesi dağıtılıyor. Fotoğraf ve parmak izi karşılığında hazırlanan belgelerle, eski YPG/SDG'lilere kendilerine dokunulmayacağı garantisi veriliyor.

Suriye hükümeti, terör örgütü YPG/SDG'den temizlenen bölgelerde güvenliği ve toplumsal istikrarı sağlamak amacıyla uzlaşma merkezleri kurdu. Bu merkezlerde teslim olan eski örgüt mensuplarına "eman belgesi" verilerek, kendilerine herhangi bir yaptırım uygulanmayacağı garanti altına alındı.

EMAN BELGESİ İÇİN FOTOĞRAF VE PARMAK İZİ ŞARTI

Terör örgütünün kontrolünden çıkarılan mahallelerde yaşayan ve geçmişte YPG/SDG saflarında yer alan kişiler, Suriye hükümeti tarafından oluşturulan uzlaşma merkezlerine başvurmaya başladı. Başvurular sırasında fotoğraf çekimi ve parmak izi alınırken, teslim olan kişiler varsa silahlarını ve ilgili evraklarını da yetkililere veriyor. Bu işlemlerin ardından düzenlenen eman belgesi, başvuru sahibine teslim ediliyor ve dokunulmazlık güvencesi sağlanıyor.

YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler

AMAÇ TOPLUMA YENİDEN ENTEGRASYON

Yeni Şafak'ın haberine göre, Şeyh Maksut Uzlaşı Merkezi Müdürü Malik Suud, İçişleri Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmanın temel amacının, geçmişte silahlı gruplarda yer almış kişilerin yeniden topluma ve normal hayata sorunsuz şekilde kazandırılması olduğunu söyledi. Suud, sürecin titizlikle yürütüldüğünü ve güvenlik birimleriyle koordinasyon halinde ilerlediğini vurguladı.

YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler

BAŞVURULAR 3 BİNİ AŞTI

Yoğun ilgi gören uygulamaya şu ana kadar 3 binden fazla kişinin başvurduğu bildirildi. Suud, 1000 başvurunun tamamlandığını, 1000 başvurunun ise değerlendirme sürecinde beklediğini belirterek, uzlaşma merkezinin yıl sonuna kadar faaliyetlerini sürdüreceğini ifade etti.

*Eman, "güvence altına almak, himaye etmek, can güvenliğini sağlamak" anlamlarında kullanılmaktadır.

Son Dakika Dünya YPG/SDG'liler güvence peşinde! O belge için kuyruğa girdiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • kamil erol kamil erol:
    AMAN BURAYA YOLLAMAYINDA 0 0 Yanıtla
  • Ali İhsan Eynihan Ali İhsan Eynihan:
    HER ŞEYİ AFFEDİN AMA VATANA İHANET EDENLERİ ASLA AFFETMEYİN HZ. ALİ 0 0 Yanıtla
