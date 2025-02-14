Yunanistan alarma geçti! "ABD için önemimiz azalır" paniğine girdiler - Son Dakika
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Dünya

Yunanistan alarma geçti! "ABD için önemimiz azalır" paniğine girdiler

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Yunanistan basınında Ukrayna'daki savaşın sona ermesi durumunda Dedeağaç Limanı başta olmak üzere 'ABD açısından Yunanistan'ın öneminin azalabileceği' yönündeki endişeler dile getirildi.

14.02.2025 16:33  Güncelleme: 16:50
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Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesinde yer alan, "Ukrayna meselesinde Atina'nın endişesi" başlıklı değerlendirme yazısında dikkat çeken ifadeler yer aldı.

"ABD İÇİN ÖNEMİMİZ AZALIR" ENDİŞESİ

Yazıda, Ukrayna'daki savaşın sona ermesinin bir dizi yan sonuçları olabileceği belirtildi. Yaklaşık 3 yıldır Dedeağaç Limanı'nın NATO'nun doğu kanadına ve Ukrayna'ya gidecek NATO askerleri ve silahlarının geçiş noktası olarak kullanıldığının hatırlatıldığı değerlendirmede, savaşın sona ermesiyle bu limanın öneminin de azalabileceği kaydedildi.

"SORULARI BERABERİNDE GETİRİYOR"

Değerlendirmede, "Her ne kadar Amerikalılar Dedeağaç üzerinde yeni yatırım planları yapsa da, Ukrayna'ya yönelik düşmanca tavırların sona ermesi, NATO'nun doğu kanadının desteklenmesinde Limanın önemini azaltır mı sorularını beraberinde getiriyor." ifadesi yer aldı.

"ATİNA MESAFELİ YAKLAŞACAK"

Türkiye'nin Kıbrıs meselesinde iki devletli çözümden yana olduğu hatırlatılan değerlendirmede, Ukrayna sınırlarının yeniden çizilmesine de Atina'nın mesafeli yaklaşacağı ifade edildi.

Yunanistan alarma geçti! "ABD için önemimiz azalır" paniğine girdiler
Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Yunanistan, Dedeağaç, Politika, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Yunanistan alarma geçti! 'ABD için önemimiz azalır' paniğine girdiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Gez Gez Bitmiyor:
    oe Ferhat eserin memleketi alarma geçmiş 0 0 Yanıtla
  • Mustafa karaca:
    anladığım kadariyla yunan, rus ukrayna savaşı dursun isyemiyor.dedeağaç önemsiz kalacakmış.sanki dedeağaç ruslar için kuruldu.kargalar güler. 0 0 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Her ülke kendi çıkarlarına bakıyor kimsenin kimseye tahammülü yok 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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