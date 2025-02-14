Yunanistan alarma geçti! "ABD için önemimiz azalır" paniğine girdiler

Dünya

Santorini\'nin ardından bir yer için daha endişelendiren karar

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesinde yer alan, "Ukrayna meselesinde Atina'nın endişesi" başlıklı değerlendirme yazısında dikkat çeken ifadeler yer aldı.

"ABD İÇİN ÖNEMİMİZ AZALIR" ENDİŞESİ

Yazıda, Ukrayna'daki savaşın sona ermesinin bir dizi yan sonuçları olabileceği belirtildi. Yaklaşık 3 yıldır Dedeağaç Limanı'nın NATO'nun doğu kanadına ve Ukrayna'ya gidecek NATO askerleri ve silahlarının geçiş noktası olarak kullanıldığının hatırlatıldığı değerlendirmede, savaşın sona ermesiyle bu limanın öneminin de azalabileceği kaydedildi.

"SORULARI BERABERİNDE GETİRİYOR"

Değerlendirmede, "Her ne kadar Amerikalılar Dedeağaç üzerinde yeni yatırım planları yapsa da, Ukrayna'ya yönelik düşmanca tavırların sona ermesi, NATO'nun doğu kanadının desteklenmesinde Limanın önemini azaltır mı sorularını beraberinde getiriyor." ifadesi yer aldı.

"ATİNA MESAFELİ YAKLAŞACAK"

Türkiye'nin Kıbrıs meselesinde iki devletli çözümden yana olduğu hatırlatılan değerlendirmede, Ukrayna sınırlarının yeniden çizilmesine de Atina'nın mesafeli yaklaşacağı ifade edildi.