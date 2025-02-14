Yunanistan alarma geçti! "ABD için önemimiz azalır" paniğine girdiler

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesinde yer alan, "Ukrayna meselesinde Atina'nın endişesi" başlıklı değerlendirme yazısında dikkat çeken ifadeler yer aldı.
Yazıda, Ukrayna'daki savaşın sona ermesinin bir dizi yan sonuçları olabileceği belirtildi. Yaklaşık 3 yıldır Dedeağaç Limanı'nın NATO'nun doğu kanadına ve Ukrayna'ya gidecek NATO askerleri ve silahlarının geçiş noktası olarak kullanıldığının hatırlatıldığı değerlendirmede, savaşın sona ermesiyle bu limanın öneminin de azalabileceği kaydedildi.
Değerlendirmede, "Her ne kadar Amerikalılar Dedeağaç üzerinde yeni yatırım planları yapsa da, Ukrayna'ya yönelik düşmanca tavırların sona ermesi, NATO'nun doğu kanadının desteklenmesinde Limanın önemini azaltır mı sorularını beraberinde getiriyor." ifadesi yer aldı.
Türkiye'nin Kıbrıs meselesinde iki devletli çözümden yana olduğu hatırlatılan değerlendirmede, Ukrayna sınırlarının yeniden çizilmesine de Atina'nın mesafeli yaklaşacağı ifade edildi.
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